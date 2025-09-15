Importunação sexual, transfobia: as polêmicas de Dudu Camargo, de A Fazenda

Dudu Camargo, 27, é um dos participantes da 17ª edição de A Fazenda, que estreou nesta noite na Record. O apresentador colecionou polêmicas durante e após sua passagem pelo SBT.

Quem é Dudu Camargo

Importunação Sexual. Dudu foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 30 mil a Simony, após apalpá-la ao vivo na Rede TV! durante o Carnaval de 2020. Na ocasião, ele elogiou o corpo da cantora e a tocou sob o pretexto de ver seu figurino.

Transfobia. Durante participação no programa "Passa ou Repassa" do SBT, Dudu perguntou a Léo Aquila, uma mulher trans, se ela teria "pinto".

Demissão polêmica. Dudu foi demitido do SBT em 2023, quando comandava o telejornal Primeiro Impacto. Na época, ganhou força o boato de que ele teria deixado uma suposta toalha com fezes no camarim da emissora. Ele negou o episódio em entrevista ao Link Podcast no ano passado. "A ideia era tentar manchar minha imagem para que eu não conseguisse emprego em lugar nenhum", desabafou.

Perseguição a Silvio Santos. Com a demissão encomendada, Dudu teria perseguido o dono do SBT em um salão de cabeleireiro para tentar garantir seu emprego. Segundo o portal IG, ele teria ido três vezes ao local e foi convidado a se retirar.

Maisa Silva e feminicídio. Silvio Santos sugeriu que Dudu e a atriz namorassem, mas ela, desconfortável, deu um fora nele. Já neste ano, Dudu relembrou a situação e a comparou com um caso de feminicídio que estava noticiando.

Desavenças com Marcão do Povo. Os apresentadores protagonizaram intrigas ao vivo no "Primeiro Impacto". Durante uma das passagens de bastão, Marcão reclamou que Dudu estava atrasado e "não parava de falar".

Dudu Camargo trabalhou no SBT por 15 anos. Ele esteve presente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, quando foi confirmada a morte do apresentador Silvio Santos, em agosto do ano passado.