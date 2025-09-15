Hollywood celebra "The Pitt", "O Estúdio" e "Adolescência" no Emmy Awards
Por Lisa Richwine e Danielle Broadway
LOS ANGELES (Reuters) - A saga de pronto-socorro "The Pitt" foi premiada como a melhor série de drama do ano e a sátira do show-business "O Estúdio" foi coroada como a melhor comédia na entrega de Hollywood dos troféus na premiação anual do Emmy no domingo.
A série da HBO "The Pitt" foi a vencedora surpreendente sobre "Ruptura", uma abordagem surreal sobre o poder corporativo que foi para a cerimônia do tapete vermelho em Los Angeles com o maior número de indicações.
O astro de "The Pitt", Noah Wyle, ganhou seu primeiro Emmy, levando o prêmio de melhor ator de série dramática. Ele já havia sido indicado cinco vezes por seu papel no drama médico "ER", mas nunca tinha vencido.
"Que sonho foi esse", disse Wyle no palco, antes de agradecer aos profissionais de saúde. "Para todos que estão entrando ou saindo do turno esta noite, obrigado por estarem nesse trabalho."
Seth Rogen, astro e cocriador de "O Estúdio", também ganhou seu primeiro Emmy, de melhor ator de comédia, além de outros por dirigir e escrever a série da Apple TV+ com seu parceiro de produção, Evan Goldberg.
"Estou legitimamente envergonhado com o quanto isso me deixa feliz", disse Rogen enquanto segurava o troféu de série de comédia.
"Adolescência", uma história sombria da Netflix sobre um adolescente acusado de assassinato, recebeu o prêmio de melhor minissérie.
Sua estrela de 15 anos, Owen Cooper, foi nomeado melhor ator coadjuvante em minissérie, tornando-se o mais jovem vencedor nessa categoria.
O ator inglês disse que começou a ter aulas de teatro há alguns anos. "Se você prestar atenção, se concentrar e sair da sua zona de conforto, você pode conseguir qualquer coisa", disse Cooper. "Eu não era nada há três anos."
"The Late Show with Stephen Colbert" foi celebrado como a melhor série de entrevistas pela primeira vez em sua década de existência.
A CBS, a rede que transmite os Emmys, anunciou em julho que estava cancelando o programa por motivos financeiros, uma decisão que provocou protestos.
Em outros prêmios, Jeff Hiller foi o vencedor surpresa de melhor ator coadjuvante de comédia pela série da HBO "Alguém em Algum Lugar". Hiller agradeceu aos executivos da HBO por "colocar pessoas suadas e de meia-idade na mesma rede que os adolescentes sensuais de ´Euphoria'".
As estrelas de "Medíocres", Jean Smart e Hannah Einbinder, ganharam prêmios de atriz e atriz coadjuvante no campo da comédia.
HBO e Netflix lideraram com 30 prêmios Emmy cada uma este ano. A Apple TV+ recebeu 22.
Os vencedores foram escolhidos pelos cerca de 26.000 artistas, diretores, produtores e outros membros da Academia de Televisão.