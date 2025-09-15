Protesto de Hannah Einbinder no Emmy 2025 poderá custar R$ 53 mil; entenda

Hannah Einbinder, 30, acabou tendo um custo alto por seu discurso no Emmy 2025, realizado ontem, em Los Angeles. A americana foi vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série de Humor pelo trabalho em Hacks.

O que aconteceu

A atriz deverá desembolsar US$ 10 mil (cerca de R$ 53 mil) por ter ultrapassado o tempo em seu discurso de agradecimento. O valor, estipulado pelo Yahoo, faz parte de uma regra inusitada criada pelo comediante Nate Bargatze, que apresentou a categoria. Antes da entrega do prêmio, ele avisou que qualquer vencedor que passasse do limite estipulado deveria contribuir com uma doação para uma instituição escolhida por ele.

No palco, Einbinder começou agradecendo à equipe da série e aos organizadores do Emmy, mas logo usou o espaço para manifestações. A atriz criticou o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos), órgão conhecido por sua atuação rigorosa na fiscalização de imigrantes, e também declarou apoio à causa palestina em meio ao atual cenário de conflitos internacionais.

Vou pagar a diferença, sinto muito. Por último, gostaria de dizer: vai, Birds! [em referência ao time de futebol americano Philadelphia Eagles]. Vá se f****, ICE, e Palestina livre!.

Einbinder durante discurso no Emmy 2025.

Todo o valor arrecadado com a dinâmica proposta por Bargatze será destinado ao Boys & Girls Clubs of America. A organização sem fins lucrativos oferece apoio e oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade.