Topo

Entretenimento

Protesto de Hannah Einbinder no Emmy 2025 poderá custar R$ 53 mil; entenda

Hannah Einbinder faz discurso polêmico no Emmy 2025 - Getty Images
Hannah Einbinder faz discurso polêmico no Emmy 2025 Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/09/2025 10h22

Hannah Einbinder, 30, acabou tendo um custo alto por seu discurso no Emmy 2025, realizado ontem, em Los Angeles. A americana foi vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série de Humor pelo trabalho em Hacks.

O que aconteceu

A atriz deverá desembolsar US$ 10 mil (cerca de R$ 53 mil) por ter ultrapassado o tempo em seu discurso de agradecimento. O valor, estipulado pelo Yahoo, faz parte de uma regra inusitada criada pelo comediante Nate Bargatze, que apresentou a categoria. Antes da entrega do prêmio, ele avisou que qualquer vencedor que passasse do limite estipulado deveria contribuir com uma doação para uma instituição escolhida por ele.

No palco, Einbinder começou agradecendo à equipe da série e aos organizadores do Emmy, mas logo usou o espaço para manifestações. A atriz criticou o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos), órgão conhecido por sua atuação rigorosa na fiscalização de imigrantes, e também declarou apoio à causa palestina em meio ao atual cenário de conflitos internacionais.

Vou pagar a diferença, sinto muito. Por último, gostaria de dizer: vai, Birds! [em referência ao time de futebol americano Philadelphia Eagles]. Vá se f****, ICE, e Palestina livre!.
Einbinder durante discurso no Emmy 2025.

Todo o valor arrecadado com a dinâmica proposta por Bargatze será destinado ao Boys & Girls Clubs of America. A organização sem fins lucrativos oferece apoio e oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Vencedor do Oscar revela festa com Michael Jackson em hotel aos 13 anos

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy

Protesto de Hannah Einbinder no Emmy 2025 poderá custar R$ 53 mil; entenda

Julia Roberts e Sean Penn promovem sessão de 'Manas' com Dira Paes nos EUA

Sandra e Inês: vilã conhece nova parceira de crimes em 'Êta Mundo Melhor!'

Teresópolis nega 'calamidade financeira' após ação contra show de Leonardo

No The Town, Gaby Amarantos batiza novos seios de 'Ruth e Raquel'

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta segunda-feira