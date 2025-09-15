Topo

No The Town, Gaby Amarantos batiza novos seios de 'Ruth e Raquel'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/09/2025 09h54

Gaby Amarantos subiu ao palco no último dia do The Town, em São Paulo. Convidada de Joelma, a cantora agradeceu a oportunidade de se apresentar em Interlagos e falou sobre a nova fase de sua vida, marcada por uma transformações.

A artista atraiu olhares com um look ousado, que destacou a nova fase de sua vida pessoal e estética. Em entrevista ao gshow, Gaby contou que colocou silicone recentemente e, bem-humorada, revelou ter dado apelidos aos novos seios. "Foi a estreia de Ruth e Raquel! Coloquei peito e estou muito orgulhosa e feliz", disse, sorrindo, em referência às gêmeas icônicas da novela Mulheres de Areia (Globo).

Já estive em muitos festivais, mas este foi especial. É muito bom ver a música brasileira sendo tratada com respeito, potência, em um palco lindo, em um horário lindo, do jeito que merecemos.
Gaby Amarantos ao gshow

Gaby já perdeu mais de 30 quilos e reforçou que a fase atual é de autoconfiança. "Estou vivendo um momento de beleza e saúde. Me sinto bonita de verdade, com energia e tesão pela vida. Tenho treinado muito, foquei no álbum, mas em breve volto a postar mais fotos de biquíni. Quero inspirar outras pessoas a cuidarem de si mesmas", destacou.

