Envenenamento, críticas a Thalia e mais: quem é Gabriela Spanic

Gabriela Spanic, mais conhecida por interpretar as gêmeas Paola e Paulina, em "A Usurpadora" (1998), é um dos nomes confirmados em A Fazenda 2025 (Record).

Quem é Gabriela

A atriz se tornou conhecida mundialmente em 1998, ao interpretar as gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins de "A Usurpadora". A novela estreou no Brasil em 1999 e foi um sucesso imediato, sendo reprisada diversas vezes até os dias de hoje.

Gabriela iniciou sua carreira começou como modelo e participou do concurso Miss Venezuela em 1992. Outros papéis de sucessos da atriz vieram nas novelas "Soy Tu Dueña" e "Si Nos Dejan".

Em 2010, foi vítima de uma tentativa de envenenamento com arsênico. Sua assistente pessoal, María Celeste, foi presa sob suspeita de envenenar Gabriela, sua mãe e seu filho. Na época, a atriz gravava a novela "Soy Tu Dueña" e teve que ser internada para tratamento e desinxoticação.

A atriz venezuelana revelou que foi vítima de abuso sexual na infância. O autor da violência foi seu próprio tio, irmão de sua mãe - que morreu sem saber do fato. "Quero tirar de dentro de mim essa raiva que sinto desde menina. Essa pessoa [que abusou dela] era o irmão que a minha mãe mais gostava. Ela morreu há três anos e nunca soube de nada. É algo muito vergonhoso", desabafou ela, às lágrimas, no reality show Secretos de Villanas (Canela TV).

No mesmo reality, Gabriela criticou Thalia. Spanic alegou que a estrela de "Maria do Bairro" só chegou aonde chegou no mundo da música porque se casou com Tommy Motola, 76. "Thalía, antes do Mottola, era uma trabalhadora assalariada como qualquer outro mortal. Ela não era a melhor cantora nem a melhor atriz, mas de repente se casa e sobe ao nível de Cher, de Madonna?", disparou.

Recentemente, a atriz aproveitou a vinda ao Brasil para se submeter a alguns procedimentos estéticos numa clínica local. Ela fez o procedimento Monalisa Touch, um rejuvenescimento vaginal que usa laser para tratar a saúde íntima feminina. Também fez a mesoterapia, que consiste em aplicar injeções de substâncias na pele, como vitaminas, enzimas, minerais e medicamentos, para tratar disfunções estéticas.