Topo

Entretenimento

Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro - Reprodução/Globoplay
Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 00h10Atualizada em 15/09/2025 00h11

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, conversou com o Fantástico (Globo) de hoje (14) sobre a cantora. Angela morreu na última segunda-feira (8).

O que aconteceu

Lana comentou sua relação de anos com a cantora. "Foi uma relação de muito amor. Tivemos idas e vindas mas nunca deixamos de se falar, se querer, uma cuidar da outra."

Relacionadas

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

A produtora musical exaltou a ex-namorada. "Ela tinha convicção nas verdades dela, não admitia omissão."

Minha preocupação agora é perpetuar a memória dela. Que as novas gerações conheçam. Lana Braga

Liliane Mutti, diretora de "Angela Ro Ro: uma cinebiografia escandalosa" que será exibido em 2026, também comentou sobre a cantora. "Ela é de uma geração que não falava sobre ser uma mulher lésbica. Ela então leva isso pro palco e canta isso."

O documentário trará momentos da cantora antes de sua morte. "Começo a filmar ela com 70 [anos], vai até os 75. Ela já estava debilitada mas ali no palco ela ainda estava digna, com todo vigor."

"Angela Ro Ro: uma cinebiografia escandalosa" será exibido no Canal Curta!, em 2026. Ainda não foi divulgada uma data exata para o lançamento.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Eric Dane falta ao Emmy após diagnóstico de ELA; ator entregaria prêmio

Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Organização do The Town confirma para 2027 a terceira edição do festival em São Paulo

'O Estúdio' e 'Adolescência' se destacam no Emmy; veja os vencedores