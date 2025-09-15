Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, conversou com o Fantástico (Globo) de hoje (14) sobre a cantora. Angela morreu na última segunda-feira (8).

O que aconteceu

Lana comentou sua relação de anos com a cantora. "Foi uma relação de muito amor. Tivemos idas e vindas mas nunca deixamos de se falar, se querer, uma cuidar da outra."

A produtora musical exaltou a ex-namorada. "Ela tinha convicção nas verdades dela, não admitia omissão."

Minha preocupação agora é perpetuar a memória dela. Que as novas gerações conheçam. Lana Braga

Liliane Mutti, diretora de "Angela Ro Ro: uma cinebiografia escandalosa" que será exibido em 2026, também comentou sobre a cantora. "Ela é de uma geração que não falava sobre ser uma mulher lésbica. Ela então leva isso pro palco e canta isso."

O documentário trará momentos da cantora antes de sua morte. "Começo a filmar ela com 70 [anos], vai até os 75. Ela já estava debilitada mas ali no palco ela ainda estava digna, com todo vigor."

"Angela Ro Ro: uma cinebiografia escandalosa" será exibido no Canal Curta!, em 2026. Ainda não foi divulgada uma data exata para o lançamento.