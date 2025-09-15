Topo

Em tratamento contra câncer, ex-Globo alerta: 'Diagnóstico precoce salva'

Ex-apresentador da Globo Jonas Almeida fala sobre tratamento de câncer - Reprodução/Instagram
Ex-apresentador da Globo Jonas Almeida fala sobre tratamento de câncer Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 15h20

Jonas Almeida, ex-apresentador da Globo que foi diagnosticado com câncer de pulmão, contou sobre seu tratamento e os desafios diários da doença.

O que aconteceu

O ex-funcionário da TV Vanguarda, afiliada da Globo, destacou a dificuldade do tratamento. "Essa última quimioterapia não foi fácil. O tratamento segue por mais 2 anos com radioterapia e imunoterapia", indicou hoje em uma publicação no Instagram.

Ele pediu orações aos seguidores e revelou sua angústia. "Apareceu uma suspeita, e gostaria de pedir a oração de você. Ainda estou fazendo mais exames. Mas fazia tempo que não dava uma desabada… Chorar largado, sabe. Não dá para pular a dor", confessou.

Além de falar sobre a necessidade de acolher a dor, o ex-editor fez um alerta. "Se você tem uma dor diferente que está chamando a sua atenção, procure um médico. Não custa nada. Se eu tivesse esperado mais 6 meses para fazer exames, segundo meus médicos, teria muito menos chance com a mutação agressiva que tive."

O câncer, hoje em dia, não é mais aquele bicho-papão se for diagnosticado cedo. O diagnóstico precoce salva. E nossa vida é preciosa demais para gente e para quem a gente ama e nos quer bem. Concluiu o ex-apresentador da Globo Jonas Almeida

