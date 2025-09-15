Estátua de Preta Gil é inaugurada em Copacabana ao lado de escultura do pai

Uma estátua da cantora Preta Gil, que morreu em julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, foi inaugurada hoje na orla de Copacabana.

O que aconteceu

Imagem da cantora foi colocada no mesmo banco em que foi colocada uma estátua de Gilberto Gil, pai da artista. A homenagem foi organizada pelo quiosque Areia MPB, que compartilhou imagens da inauguração realizada hoje em suas redes sociais.

Estátua de Preta Gil está localizada em frente ao Copacabana Palace. Além de Gilberto e Preta, o calçadão local abriga homenagens a outras personalidades brasileiras, como Carlos Drummond de Andrade, Tom Jobim e Clarice Lispector.

Gilberto Gil comentou sobre o luto durante participação do Domingão com Huck (Globo) em agosto deste ano. "Tem um pensamento meio filosófico sobre o pesar, essa coisa do pesar. Ele tem pelo menos três níveis: o primeiro mais ali no chão quando a gente chora ali de pesar. Depois ele sobe, vai ali para o meio e a gente silencia e espera. E o pesar, quando ele está ali indo embora, a gente canta."