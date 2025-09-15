Topo

Eric Dane falta ao Emmy após diagnóstico de ELA; ator entregaria prêmio

Eric Dane não compareceu ao Emmy 2025 Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/09/2025 00h36

Eric Dane, 52, não esteve presente no Emmy 2025, realizado neste domingo (14), em Los Angeles, apesar de ter sido escalado para subir ao palco.

O que aconteceu

Ator entregaria o prêmio de Melhor Direção em Série de Drama, mas sua ausência acabou sendo notada pelo público. A organização não informou o motivo.

Dane, eternizado como o médico Mark Sloan em Grey's Anatomy, foi diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica). O anúncio foi feito em julho. Em entrevista ao programa Good Morning America, o ator emocionou ao falar sobre o impacto da condição em sua vida. "Eu acordo todos os dias e sou imediatamente lembrado de que isso está acontecendo. Não é um sonho", afirmou.

O astro chegou a relatar que enfrenta limitações motoras. "Meu lado esquerdo ainda funciona, mas meu lado direito parou completamente. Talvez em alguns meses eu também não consiga usar a mão esquerda", contou.

Apesar do avanço da doença, que não tem cura e provoca a perda de movimentos, Dane destacou que segue determinado. "Não sinto que este seja o meu fim. Estou lutando o máximo que posso. Há muita coisa nisso que está fora do meu controle", disse.

