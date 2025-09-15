Emmy: Owen Cooper, de Adolescência bate recorde e faz discurso inspirador ao ganhar prêmio

Topo

Owen Cooper, que dá vida a Jamie Miller na minissérie Adolescência, da Netflix, foi premiado como Melhor Ator em Minissérie no Emmy 2025, neste domingo, 14. Aos 15 anos, ele se tornou o homem mais jovem a vencer um Emmy e deu um discurso inspirador.

"É tão surreal. Quando comecei a fazer aulas de teatro, três anos atrás, eu não esperava estar nos Estados Unidos, muito menos aqui", começou ele. "Esta noite prova que se você ouvir, se você focar, você pode conquistar qualquer coisa na vida. Eu não era nada há três anos, e estou aqui. Se você focar, ouvir e sair da sua zona de conforto quem se importa se você passar vergonha? Qualquer coisa é possível".

O jovem ator ainda agradeceu a seus pais e aos colegas de produção: "A estatueta tem meu nome, mas ela pertence a todas as pessoas que trabalharam na série".

Adolescência foi a grande vencedora da noite no Emmy. a produção se consagrou nas categorias de Minissérie, levando todos os prêmios a que concorria: Melhor Minissérie, Direção, Roteiro, Ator (Stephen Graham), Atriz Coadjuvante (Erin Doherty) e Ator Coadjuvante, para Cooper.

