Topo

Entretenimento

Elenco de A Fazenda 2025: saiba como os participantes serão anunciados

Elenco de A Fazenda 14, em 2022 - Reprodução/RecordTV
Elenco de A Fazenda 14, em 2022 Imagem: Reprodução/RecordTV
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/09/2025 16h13

"A Fazenda 17" começa na noite de hoje, e os participantes serão conhecidos a partir de 22h30 (de Brasília). O reality show da TV Record terá 26 nomes, sendo 24 oficiais.

O que aconteceu

Nova edição do reality show terá 26 "peões": 24 competidores e dois nomes infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil. Rodrigo Carelli, diretor do programa

Os participantes já estão confinados. A premiação para o vencedor será de R$ 2 milhões.

Adriane Galisteu continua à frente da apresentação do programa. Ela fará a recepção aos participantes na noite de hoje.

Transmissão sem cortes. Galisteu comentou sobre a transmissão do Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais na edição. Dois filhotes de búfalo são as novidades para o reality show.

Prêmio para o vencedor está definido. O valor da temporada será de R$ 2 milhões.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

3 cenas macabras que reviram 'Vale Tudo' totalmente após Odete levar tiro

Viúva de Leandro diz que não é convidada para festas de Leonardo

Nathalia Dill é eleita a mais bem-vestida no último dia de The Town; veja

Cantor morre aos 30 anos após ser atropelado em rodovia no DF

Marido de Glória Pires faz cirurgia no rosto para tratar apneia do sono

Atriz que fez Consuêlo na 1ª versão de 'Vale Tudo' enfrentou câncer em 2024

Vencedora do Emmy cai em after party e derruba prêmio no chão; veja

Elenco de A Fazenda 2025: saiba como os participantes serão anunciados

Participantes de A Fazenda 2025: veja que horas elenco será anunciado

Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

Flavia Guerra: 'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar