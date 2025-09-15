Topo

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Bárbara (Giovanna Cordeiro) em "Dona de Mim" - Divulgação
Bárbara (Giovanna Cordeiro) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 09h26

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (15) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

