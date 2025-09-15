Topo

Entretenimento

Dois momentos desesperadores: o que acontece com Kami em 'Dona de Mim'

Kami (Giovanna Lancellotti) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 19h00

Amanhã, terça-feira (16), em "Dona de Mim" (Globo), Kami (Giovanna Lancellotti) vai ficar cara a cara com homem perigoso.

O que vai acontecer

Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara, mas a moça permanece irritada. Enquanto isso, Ryan e Bárbara se beijam. E além disso, a ex de Marlon aproveita para provocar Leo.

Relacionadas

Documento crucial: Tânia acha prova sobre segredo de Abel em 'Dona de Mim'

Bomba sobre Olívia explode em 'Dona de Mim' e traz Tony Ramos de volta

Dias de terror: Kami enfrenta reviravolta difícil em 'Dona de Mim'

Cenas depois, Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Em breve, a moça vai enfrentar momentos de terror ao ser cada vez mais perseguida por Ronaldo (Bernardo Schlegel).

Ainda nesta terça, Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão.

Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Cláudia Raia se desculpa após constranger homem com baixa visão em peça

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 16/9 a 27/9

Dois momentos desesperadores: o que acontece com Kami em 'Dona de Mim'

Samir vendido para homem: o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!'

3 cenas macabras que reviram 'Vale Tudo' totalmente após Odete levar tiro

Viúva de Leandro diz que não é convidada para festas de Leonardo

Nathalia Dill é eleita a mais bem-vestida no último dia de The Town; veja

Cantor morre aos 30 anos após ser atropelado em rodovia no DF

Marido de Glória Pires faz cirurgia no rosto para tratar apneia do sono

Atriz que fez Consuêlo na 1ª versão de 'Vale Tudo' enfrentou câncer em 2024

Vencedora do Emmy cai em after party e derruba prêmio no chão; veja