Dias de terror: Kami enfrenta reviravolta difícil em 'Dona de Mim'

Kami (Giovanna Lancellotti) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 14h24

Interpretada por Giovanna Lancellotti, Kami vai viver dias de terror nos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo). Entenda o que acontece na trama das 19h.

O que vai acontecer

Kami será perseguida por Ronaldo (Bernardo Schlegel), que já vinha enviando ameaças pelas redes sociais. O clima de tensão aumenta quando o stalker decide agir.

O agressor segue a jovem até um beco próximo à fábrica. Lá, ele a ataca e a violenta, deixando-a em choque. A cena, prevista para ir ao ar a partir de sábado (20), marca uma virada dramática na trama.

Mesmo abalada, Kami encontra apoio em Leona (Clara Moneke). Em conversa com a amiga, ela desabafa sobre o crime. "Foi horrível. Achei que não ia sair viva", declara.

Leona incentiva a denúncia. As duas seguem juntas para a delegacia, onde Kami presta depoimento. O namorado Marlon (Humberto Morais) também se une a elas, reforçando o amparo neste momento difícil.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

