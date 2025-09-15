Atriz, ex-reality show e mais: a lista completa de A Fazenda 17

A Fazenda 2025 (Record) começa hoje (15), com 24 participantes e 2 infiltrados. Durante 95 dias, famosos disputarão um prêmio de R$ 2 milhões.

Quem está no elenco de A Fazenda 17?

A lista oficial será divulgada durante a estreia do programa, a partir das 22h30. Até então, foi confirmado que a temporada começará com 26 pessoas - sendo 2 peões falsos.

Mais cedo, circulou no X supostas imagens de participantes na sede, onde já estão confinados desde ontem. Seriam eles Gabriela Spanic, Guilherme Boury, Nizam e Dudu Camargo.

Diretor do programa, Rodrigo Carelli já deu alguns spoilers dos confinados:

— Ex participante de um reality que foi casada com um ator;

— Ator, modelo e DJ;

— Ex-marido de uma ex-peoa;

— Atriz mirim;

— Ator de novelas

— Homem que gosta de pregar peças;

— Namorada de um cantor famoso;

— Miss Bumbum;

Essa matéria será atualizada a medida que os nomes dos participantes foram confirmados oficialmente.

Novidades da edição

Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Sem cortes. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo.

Prêmio. A premiação da temporada ao vencedor será de R$ 2 milhões.

Segundo diretor Rodrigo Carelli, maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".

Surpresas e nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'", contou Carelli.