Como Cazé impulsionou popularidade de Gabriel Farrel, morto de paraquedas

A participação de Gabriel Farrel no Shark Tank Brasil recebeu comentários de Casimiro Miguel no seu quadro de cortes no YouTube, em 2021. O empresário, de 31 anos, morreu em um acidente de paraquedas ontem no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Cazé reagiu à participação de Farrel durante o reality show em outubro de 2021. O empresário apresentou no programa a sua criação: a pizzaria "Borda e Lenha".

"Gostei, mané. Bagulho que eu acabei de criticar, né, sou um hipócrita de merda. É tipo um Spoleto de pizza", disse Casimiro. Na sequência, o comunicador ainda leu avaliações da pizzaria.

O vídeo é intitulado como "O Pizzaiolo Carioca", no Cortes do Casimito. A publicação soma mais de 1,7 milhão de visualizações (assista ao vídeo abaixo).

Farrel deixou a faculdade de engenharia para se dedicar ao negócio. Sua participação encantou Felipe Titto e José Semenzato, dois "tubarões" do programa que decidiram fazer um aporte financeiro para o crescimento da empresa.

Ele conseguiu R$ 300 mil da dupla em troca de participação de 50% no investimento. A expansão nacional começou a partir da participação dos novos investidores.

Farrel era bastante ativo nas redes sociais. Ele soma cerca de 68 mil seguidores no Instagram, onde postava imagens de viagens, dicas de empreendedorismo e mensagens motivacionais.

Gabriel deixou a faculdade de engenharia em 2015 para abrir o negócio. Ele começou em 2016, preparando pizzas assadas em forno a lenha itinerante para eventos.

Investidores lamentaram morte

Titto e Semenzato usaram as redes para prestar homenagens. "O que deixa de mensagem é a sede de viver, um moleque apaixonado pela vida, apaixonado por esporte. A reflexão que fica é para a gente aproveitar. A gente não sabe quando pode ser nosso último dia, última hora, último minuto", disse Titto, que deixou a sociedade do negócio há cerca de um ano.

Semenzato disse que Gabriel "faleceu fazendo o que mais gostava, saltando de paraquedas". Ele também prestou condolências aos familiares e amigos.