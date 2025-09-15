Cláudia Raia se desculpa após constranger homem com baixa visão em peça

Cláudia Raia, 58, se manifestou para fazer uma retratação pública após causar constrangimento ao influencer Rodolfo Cadamuro. Durante a peça Cenas da Menopausa, a atriz deu uma bronca pelo uso de fones de ouvido, mas o espectador tem baixa visão e estava usando o recurso de audiodescrição oferecido pelo Teatro Claro Mais SP, em São Paulo.

O que aconteceu

Dono da página Popcórnea, Rodolfo foi convidado, no último sábado (13), para assistir à peça com o recuso de audiodescrição. Assim, ele recebeu um par de fones de ouvido e foi instruído a utilizar um aplicativo para ouvir o espetáculo.

Segundo Rodolfo, Claudia Raia apontou para ele o durante o espetáculo e pediu que parasse de mexer no equipamento para "prestar atenção". "Ela acreditou que eu estava sendo desrespeitoso em ficar com o celular na mão durante o espetáculo. Os olhares de julgamento negativo vieram rápido e direto para mim. Logo depois, Jarbas Homem de Mello tentou contornar, explicando que se tratava de audiodescrição".

Nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito. Esse acontecimento mostra algo maior: a inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade.

Rodolfo Cadamuro

Ao fim da peça, o influenciador foi procurado pela produção do espetáculo e recebeu pedido de desculpas. "A produção veio até a gente e disse: 'Ela sabia da audiodescrição, não sabemos por que ela fez isso'".

Após o desabafo viralizar nas redes sociais, Claudia Raia entrou em contato com Rodolfo para pedir desculpas. Na sequência, ela fez um vídeo com uma retratação pública e classificou o fato como um "mal-entendido".

Ontem aconteceu um mal-entendido muito chato na sessão da Cenas da Menopausa. Um espectador portador de deficiência com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo, estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo, mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda e eu chamei a atenção dele.

Claudia Raia

Atriz convidou Rodolfo e sua companheira para irem novamente ao espetáculo para se reparar do erro. "Já falei com o Rodolfo, e com a Munique, e os convidei para voltarem em outra sessão junto de amigos para que sejam recebidos com todo o carinho, como eu trato o meu público. Eu quero me reparar, de coração, com o Rodolfo."

E eu combinei, inclusive, de usarmos essa situação para lembrar a todos que a autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade, e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível.

Claudia Raia

Nas redes sociais, o influenciador digital confirmou o contato com a atriz e agradeceu as mensagens de apoio. "Pessoal, a Claudia nos pediu desculpas em privado e também publicou em seus stories. Queremos agradecer todo o carinho e solidariedade que recebemos de vocês! Seguimos acreditando que momentos como esse podem virar aprendizado e que a acessibilidade no teatro precisa ganhar cada vez mais espaço porque ela é a chave para que todos possam ter acesso à cultura."