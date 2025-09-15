Reviravolta no remake: Marco Aurélio morre após tiro em 'Vale Tudo'?
Um plano cruel arruinará a festa de casamento de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco, entrega à vilã Odete (Debora Bloch) todos os segredos do chefe. A delação deixa o assistente com medo do que ela possa fazer. Mário Sérgio (Thomás Aquino) percebe a tensão e estranha o fato de Freitas ter conseguido, de repente, o dinheiro que precisava.
Antes do barco zarpar, Odete encomenda um "presente" sinistro. "Está aqui meu presente de casamento para o Marco Aurélio. Podem entregar", dirá, bem fria, a dois homens misteriosos. A despedida da vilã, carregada de segundas intenções, aumenta a desconfiança de Freitas.
Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila trocam alianças, sem imaginar o que vem pela frente. Em clima de romance, os noivos celebram o amor a bordo quando uma lancha se aproxima. Em seguida, tiros são disparados.
Executivo é atingido e cai ferido; quem o socorre é Leila. No hospital, ele revela que suspeita de Odete como mandante do atentado. A noiva garante que, a partir de agora, o empresário não ficará mais sem proteção. "Você vai ter um segurança ao seu lado todos os dias", afirmará a loira.
Marco Aurélio não morre no remake; Odete se torna alvo do executivo nos próximos capítulos. A dona da TCA também levará um tiro enquanto dirige ainda esta semana.
Marco Aurélio morreu na 1ª versão?
Não, Marco Aurélio não morreu na versão original de "Vale Tudo". O empresário escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país.
Ele e Leila, a assassina de Odete, fogem do Brasil e encerram a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.