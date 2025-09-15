Reviravolta no remake: Marco Aurélio morre após tiro em 'Vale Tudo'?

Um plano cruel arruinará a festa de casamento de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco, entrega à vilã Odete (Debora Bloch) todos os segredos do chefe. A delação deixa o assistente com medo do que ela possa fazer. Mário Sérgio (Thomás Aquino) percebe a tensão e estranha o fato de Freitas ter conseguido, de repente, o dinheiro que precisava.

Antes do barco zarpar, Odete encomenda um "presente" sinistro. "Está aqui meu presente de casamento para o Marco Aurélio. Podem entregar", dirá, bem fria, a dois homens misteriosos. A despedida da vilã, carregada de segundas intenções, aumenta a desconfiança de Freitas.

Casamento de Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila trocam alianças, sem imaginar o que vem pela frente. Em clima de romance, os noivos celebram o amor a bordo quando uma lancha se aproxima. Em seguida, tiros são disparados.

Executivo é atingido e cai ferido; quem o socorre é Leila. No hospital, ele revela que suspeita de Odete como mandante do atentado. A noiva garante que, a partir de agora, o empresário não ficará mais sem proteção. "Você vai ter um segurança ao seu lado todos os dias", afirmará a loira.

Marco Aurélio não morre no remake; Odete se torna alvo do executivo nos próximos capítulos. A dona da TCA também levará um tiro enquanto dirige ainda esta semana.

Marco Aurélio morreu na 1ª versão?

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fugiu do Brasil no final de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Não, Marco Aurélio não morreu na versão original de "Vale Tudo". O empresário escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país.

Ele e Leila, a assassina de Odete, fogem do Brasil e encerram a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.