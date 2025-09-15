Topo

Entretenimento

Reviravolta no remake: Marco Aurélio morre após tiro em 'Vale Tudo'?

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 14h30

Um plano cruel arruinará a festa de casamento de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco, entrega à vilã Odete (Debora Bloch) todos os segredos do chefe. A delação deixa o assistente com medo do que ela possa fazer. Mário Sérgio (Thomás Aquino) percebe a tensão e estranha o fato de Freitas ter conseguido, de repente, o dinheiro que precisava.

Relacionadas

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Morte, banana, trisal: os 5 principais finais da 1ª versão de 'Vale Tudo'

Ameaça final: por amor, Solange muda os rumos de Afonso em 'Vale Tudo'

Antes do barco zarpar, Odete encomenda um "presente" sinistro. "Está aqui meu presente de casamento para o Marco Aurélio. Podem entregar", dirá, bem fria, a dois homens misteriosos. A despedida da vilã, carregada de segundas intenções, aumenta a desconfiança de Freitas.

Casamento de Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Casamento de Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila trocam alianças, sem imaginar o que vem pela frente. Em clima de romance, os noivos celebram o amor a bordo quando uma lancha se aproxima. Em seguida, tiros são disparados.

Executivo é atingido e cai ferido; quem o socorre é Leila. No hospital, ele revela que suspeita de Odete como mandante do atentado. A noiva garante que, a partir de agora, o empresário não ficará mais sem proteção. "Você vai ter um segurança ao seu lado todos os dias", afirmará a loira.

Marco Aurélio não morre no remake; Odete se torna alvo do executivo nos próximos capítulos. A dona da TCA também levará um tiro enquanto dirige ainda esta semana.

Marco Aurélio morreu na 1ª versão?

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fugiu do Brasil no final de 'Vale Tudo' - Reprodução - Reprodução
Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fugiu do Brasil no final de 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução

Não, Marco Aurélio não morreu na versão original de "Vale Tudo". O empresário escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país.

Ele e Leila, a assassina de Odete, fogem do Brasil e encerram a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Em tratamento contra câncer, ex-Globo alerta: 'Diagnóstico precoce salva'

Odete Roitman será baleada no capítulo 150 de 'Vale Tudo'; saiba mais

Yasmin Brunet posa de biquíni de alcinha e é enaltecida: 'Uma pintura'

Variety aponta atriz de 'O Agente Secreto' como possível indicada ao Oscar

Reviravolta no remake: Marco Aurélio morre após tiro em 'Vale Tudo'?

Netflix recebe críticas por gravar em SP série sobre o acidente do Césio 137 de Goiânia

Dias de terror: Kami enfrenta reviravolta difícil em 'Dona de Mim'

Como Cazé impulsionou popularidade de Gabriel Farrel, morto de paraquedas

Sobre o que é 'O Agente Secreto', filme que vai representar Brasil no Oscar

Horário de A Fazenda hoje (15): que horas começa e as principais novidades

Mari Rios lamenta críticas por nome do filho: 'Por que isso traz raiva?'