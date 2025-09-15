Topo

Cantor morre aos 30 anos após ser atropelado em rodovia no DF

Cantor Gaelzin morre aos 30 anos em Brasília - Reprodução/Instagram
Cantor Gaelzin morre aos 30 anos em Brasília Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Weslley Neto

De Splash, em São Paulo

15/09/2025 16h41

Brenno Passos Cavalcanti, cantor conhecido como Gaelzin, morreu na noite de ontem, aos 30 anos, após ser atropelado na rodovia BR-060, em Brasília.

O que aconteceu

Artista precisou utilizar acostamento e foi atropelado ao sair do carro. Gaelzin morreu no local logo após a colisão com o veículo, segundo informações confirmadas a Splash pela Polícia Rodoviária Federal.

A condutora do veículo envolvido no acidente foi conduzida à 32ª DP. Além de prestar esclarecimentos, a motorista realizou teste do etilômetro, que resultou negativo. A Polícia Civil do DF segue investigando o caso.

Gaelzin voltava de um churrasco com o companheiro, com quem morava há cerca de três anos, segundo a Globo. Ele teria participado de um evento da Força Aérea Brasília (FAB) momentos antes do acidente. Familiares ainda não se manifestaram sobre a morte do artista na página oficial do cantor.

