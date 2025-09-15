Cantor morre aos 30 anos após ser atropelado em rodovia no DF
Brenno Passos Cavalcanti, cantor conhecido como Gaelzin, morreu na noite de ontem, aos 30 anos, após ser atropelado na rodovia BR-060, em Brasília.
O que aconteceu
Artista precisou utilizar acostamento e foi atropelado ao sair do carro. Gaelzin morreu no local logo após a colisão com o veículo, segundo informações confirmadas a Splash pela Polícia Rodoviária Federal.
A condutora do veículo envolvido no acidente foi conduzida à 32ª DP. Além de prestar esclarecimentos, a motorista realizou teste do etilômetro, que resultou negativo. A Polícia Civil do DF segue investigando o caso.
Gaelzin voltava de um churrasco com o companheiro, com quem morava há cerca de três anos, segundo a Globo. Ele teria participado de um evento da Força Aérea Brasília (FAB) momentos antes do acidente. Familiares ainda não se manifestaram sobre a morte do artista na página oficial do cantor.