Topo

Entretenimento

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente - Reprodução/Instagram
Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente Imagem: Reprodução/Instagram

São Paulo

15/09/2025 10h56

O caminhão da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um acidente ontem, quando trafegava pela rodovia BR-369, entre as cidades de Andirá e Bandeirantes, no Paraná.

O que aconteceu

Caminhão colidiu com um carro que levava três pessoas —duas delas ficaram em estado grave, foram atendidas pelas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e precisaram ser levadas a um hospital da região. O terceiro ocupante do carro foi atendido no local, mas não precisou ser internado.

Relacionadas

Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

'Sou uma pessoa de fé': o livro que marcou a vida de Marina Silva

Léo Lins debocha de condenação em novo show, que tem até criança no palco

No caminhão estavam dois integrantes da equipe da dupla sertaneja, que não tiveram ferimentos e passam bem.

Dupla tem show agendado para o próximo sábado (20), na cidade de Icaraíma, também no Paraná. O município fica cerca de 400 km de distância do local do acidente. Não há informações sobre cancelamento da apresentação.

Este é o segundo acidente envolvendo a dupla neste ano. Em maio, uma aeronave modelo King Air que transportava os dois músicos precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca (SP). Ninguém se feriu.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Vencedor do Oscar revela festa com Michael Jackson em hotel aos 13 anos

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy

Protesto de Hannah Einbinder no Emmy 2025 poderá custar R$ 53 mil; entenda

Julia Roberts e Sean Penn promovem sessão de 'Manas' com Dira Paes nos EUA

Sandra e Inês: vilã conhece nova parceira de crimes em 'Êta Mundo Melhor!'

Teresópolis nega 'calamidade financeira' após ação contra show de Leonardo

No The Town, Gaby Amarantos batiza novos seios de 'Ruth e Raquel'

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta segunda-feira