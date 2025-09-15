Topo

Bruna Marquezine e João Guilherme deixam juntos after de Pedro Sampaio

15/09/2025 08h00

Bruna Marquezine e João Guilherme deixaram a after party de Pedro Sampaio juntos, na madrugada de hoje, após o último dia de The Town, em São Paulo.

O que aconteceu

Ex-casal foi flagrado pelas ruas do centro histórico da capital paulista. Eles estavam acompanhados por seguranças.

Atores foram vistos juntos no início do mês em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro. Eles estavam almoçando com Yá Burihan, amiga de ambos.

Marquezine e João Guilherme anunciaram o fim do namoro em fevereiro, após cerca de 1 ano juntos. O ex-casal mantém a amizade após o término.

