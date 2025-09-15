Topo

Entretenimento

Vale a pena pagar? Spotify permite que usuários grátis escolham músicas

David Tramontan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Imagem: David Tramontan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
do UOL

De Tilt, em São Paulo

15/09/2025 12h11Atualizada em 15/09/2025 12h18

Spotify anunciou hoje a ampliação de experiências para usuários não pagantes do serviço. A maior novidade é a possibilidade de poder escolher a música que quer ouvir, e a selecionar a ordem das faixas em uma playlist.

O que aconteceu

Experiência de assinantes grátis do Spotify se aproxima "um pouco mais" de quem paga. A partir de hoje, será possível buscar músicas e selecioná-las para ouvir. Antes, a experiência grátis consistia em ouvir em ordem aleatória.

Relacionadas

Vários streamings aumentaram preço. O que está acontecendo?

Spotify aumenta preço de assinatura no Brasil em setembro para R$ 23,90

Agora realmente dá para atacar de DJ no Spotify

Playlist personalizada e letras de músicas. Esses são outros dois recursos que usuários free poderão usar. Na prática, eles receberão a playlist Discovery Weekly (Descobertas da Semana), sugerida por algoritmo baseado no que a pessoa já ouviu. Sobre as letras, quando disponíveis, aparecerão como opção - também é possível compartilhá-las com contatos.

Assinatura grátis do Spotify começa a permitir buscar e ouvir música - Divulgação/Apple - Divulgação/Apple
Assinatura grátis do Spotify começa a permitir buscar e ouvir música
Imagem: Divulgação/Apple

Antes, usuário free só podia ouvir prévia de música compartilhada. Com a mudança de regra anunciada hoje, ao receber uma faixa, o usuário não pagantes conseguirá ouvi-la normalmente, e não mais apenas 30 segundos.

Quais as limitações dos planos free?

Quem tem a assinatura grátis do Spotify continuará ouvindo propagandas. A possibilidade de ouvir offline segue indisponível e a qualidade de áudio também é inferior.

Usuários pagos continuam com recursos exclusivos. Além de poderem baixar músicas e playlists para ouvir offline, não ouvem propaganda entre as músicas, contam com o recurso de mixar músicas, como um DJ, e podem ouvir faixas com qualidade superior.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

'O Agente Secreto': saiba a data de estreia do filme nos cinemas

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

Que horas começa A Fazenda 17? O que se sabe sobre estreia da nova edição

Peninha se defende após ataques: 'Estão me confundindo'

No Brasil, Katy Perry dá pista sobre affair com Justin Trudeau

Série sobre Secos & Molhados estreia com Ney Matogrosso e depoimentos inéditos

Vencedor do Oscar revela festa com Michael Jackson em hotel aos 13 anos

Foto, segredo e cartão: erro bobo liga Mário Sérgio a Leonardo em Vale Tudo

Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente no Paraná

Justin Bieber publica lista de regras de vida em família em meio a rumores

Pais de Owen Cooper se emocionam após vitória histórica no Emmy