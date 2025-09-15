Vale a pena pagar? Spotify permite que usuários grátis escolham músicas

Spotify anunciou hoje a ampliação de experiências para usuários não pagantes do serviço. A maior novidade é a possibilidade de poder escolher a música que quer ouvir, e a selecionar a ordem das faixas em uma playlist.

O que aconteceu

Experiência de assinantes grátis do Spotify se aproxima "um pouco mais" de quem paga. A partir de hoje, será possível buscar músicas e selecioná-las para ouvir. Antes, a experiência grátis consistia em ouvir em ordem aleatória.

Playlist personalizada e letras de músicas. Esses são outros dois recursos que usuários free poderão usar. Na prática, eles receberão a playlist Discovery Weekly (Descobertas da Semana), sugerida por algoritmo baseado no que a pessoa já ouviu. Sobre as letras, quando disponíveis, aparecerão como opção - também é possível compartilhá-las com contatos.

Assinatura grátis do Spotify começa a permitir buscar e ouvir música Imagem: Divulgação/Apple

Antes, usuário free só podia ouvir prévia de música compartilhada. Com a mudança de regra anunciada hoje, ao receber uma faixa, o usuário não pagantes conseguirá ouvi-la normalmente, e não mais apenas 30 segundos.

Quais as limitações dos planos free?

Quem tem a assinatura grátis do Spotify continuará ouvindo propagandas. A possibilidade de ouvir offline segue indisponível e a qualidade de áudio também é inferior.

Usuários pagos continuam com recursos exclusivos. Além de poderem baixar músicas e playlists para ouvir offline, não ouvem propaganda entre as músicas, contam com o recurso de mixar músicas, como um DJ, e podem ouvir faixas com qualidade superior.