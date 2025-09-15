Topo

Entretenimento

Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Bella Longuinho surpreende ao mostrar antes e depois da transição - Reprodução/Instagram
Bella Longuinho surpreende ao mostrar antes e depois da transição Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Salvador

15/09/2025 00h23

Bella Longuinho, 23, compartilhou um vídeo para mostrar o resultado das cirurgias um ano após a transição de gênero.

O que aconteceu

No primeiro momento, a influenciadora aparece usando sunga e mostrando o corpo sarado. Logo depois, aparece como está atualmente usando um biquíni preto.

Relacionadas

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero

Influencer trans exibe abdômen definido e ganha elogios: 'Maravilhosa'

Dois setembros. Duas pessoas diferentes. Mudei muito em um ano? Bella Longuinho

Bella Longuinho surpreende ao mostrar antes e depois da transição - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bella Longuinho surpreende ao mostrar antes e depois da transição
Imagem: Reprodução/Instagram

Bella Longuinho anunciou em janeiro que iria abraçar de vez a identidade feminina. Desde então, a influenciadora deu início a um tratamento hormonal e se submeteu a diversas cirurgias, inclusive a de feminização facial.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Eric Dane falta ao Emmy após diagnóstico de ELA; ator entregaria prêmio

Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Ex-namorada de Angela Ro Ro: 'Minha preocupação é perpetuar a memória dela'

Diretora de 'Manas' diz que quase não atendeu ligação de Sean Penn

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Biógrafa revela encontro com suposta filha de Freddie Mercury

Adolescência: Aos 15 anos, ator é o mais jovem a vencer o Emmy

Atriz de série indicada ao Emmy pede cessar-fogo no tapete vermelho

Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é

Organização do The Town confirma para 2027 a terceira edição do festival em São Paulo

'O Estúdio' e 'Adolescência' se destacam no Emmy; veja os vencedores