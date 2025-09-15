Bella Longuinho compara antes e depois um ano após transição de gênero

Bella Longuinho, 23, compartilhou um vídeo para mostrar o resultado das cirurgias um ano após a transição de gênero.

O que aconteceu

No primeiro momento, a influenciadora aparece usando sunga e mostrando o corpo sarado. Logo depois, aparece como está atualmente usando um biquíni preto.

Dois setembros. Duas pessoas diferentes. Mudei muito em um ano? Bella Longuinho

Bella Longuinho surpreende ao mostrar antes e depois da transição Imagem: Reprodução/Instagram

Bella Longuinho anunciou em janeiro que iria abraçar de vez a identidade feminina. Desde então, a influenciadora deu início a um tratamento hormonal e se submeteu a diversas cirurgias, inclusive a de feminização facial.