Vencedora do Emmy cai em after party e derruba prêmio no chão; veja

Cristin Milioti venceu o Emmy de "Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV" - Amy Sussman/Getty Images
Cristin Milioti venceu o Emmy de 'Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV' Imagem: Amy Sussman/Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 16h14

Cristin Milioti, que venceu o Emmy de "Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV" por seu papel em "Pinguim", caiu e derrubou o troféu da premiação.

O que aconteceu

A artista caiu após chegar ao after party do evento, que aconteceu ontem em Los Angeles, nos EUA. O vídeo da queda viralizou nas redes sociais.

Em uma publicação do Entertainment Tonight, é possível ver o tombo da atriz e a queda da estatueta. O post foi feito no X (antigo Twitter).

Cristin Milioti se levantou rapidamente e ficou preocupada ao ver o prêmio no chão. Um homem ajudou a intérprete de Sofia Gigante na minissérie da HBO e recuperou seu Emmy sem danos.

