Atriz que fez Consuêlo na 1ª versão de 'Vale Tudo' enfrentou câncer em 2024

Rosane Gofman, 67, é a atriz que deu vida a Consuêlo na primeira versão de "Vale Tudo", em 1988. Atualmente, a veterana está no ar em "Êta Mundo Melhor!", novela que marca seu retorno à TV após diagnóstico de câncer.

O que aconteceu

Antes de ser escalada para "Êta Mundo Melhor!", Rosane Gofman estava longe da TV aberta desde 2019, quando fez "A Dona do Pedaço". Apesar disso, ela nunca parou de se dedicar ao teatro, cinema e a trabalhos para as plataformas de streaming.

Em "Vale Tudo", viveu Consuêlo, papel que no remake é encarnado por Belize Pombal. Na primeira versão da trama, a personagem não era casada com Jarbas (Stepan Nercessian), mas irmã dele. Os dois adotavam os sobrinhos Daniela (Paula Lavigne) e André (Marcello Novaes), filhos de uma irmã falecida.

Betty e Rosane Gofman em 'Êta Mundo Melhor!'; atrizes são irmãs na 'vida real' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Diagnóstico de câncer

Em setembro de 2024, Rosane Gofman revelou ter descoberto um câncer. A atriz usou o Instagram para comunicar o diagnóstico e alertar o público. "Quero falar da importância de fazer exames anuais. Descobri um pólipo no útero e foi verificada a malignidade. Era câncer", declarou.

A atriz detalhou o procedimento para retirada do tumor após o diagnóstico precoce. "Graças a Deus era pequeno. Fiquei uma semana internada, fiz a cirurgia, fiz a histerectomia total. Estou bem e não vou precisar fazer mais nada porque era pequenininho e saiu tudo".

Rosane viajava em turnê com o espetáculo "Sempre Soube" quando descobriu a doença. "Estava em Goiânia quando soube [do diagnóstico]. Fiz a apresentação em Goiânia e mais duas em Brasília. Foi lindo, emocionante", contou a artista, que se prepara para estrear nos próximos meses a peça "Moderninha".

Rosane Gofman revelou o diagnóstico de câncer em seu Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Preconceito

A irmã da também atriz Beth Gofman opinou sobre etarismo na teledramaturgia. Também em entrevista à revista Contigo!, ela defendeu as escalações feitas pelas plataformas de streaming.

O streaming veio trazer várias outras possibilidades pra gente enquanto atores, principalmente para pessoas da minha idade, que vem vendo diminuir muito o número de personagens mais velhos na televisão, e o streaming abre um pouco esse leque de possibilidades, o que é muito bacana.

Com quase 50 anos de carreira, Rosane começou na TV em 1983. Além de viver Consuêlo em "Vale Tudo", fez sucesso com seus papéis em "Alma Gêmea" e "Chocolate com Pimenta" reprisadas recentemente, e compôs o elenco de "Tieta" (1989), "Pedra sobre Pedra" (1992), "História de Amor" (1995), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Orgulho e Paixão" (2018), "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Amor Eterno Amor" (2012).