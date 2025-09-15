Variety aponta atriz de 'O Agente Secreto' como possível indicada ao Oscar

Tânia Maria, 76, aparece na lista de possíveis indicados ao Oscar 2026 da revista Variety.

O que aconteceu

Atriz, que vive no povoado Cobra, no interior do Rio Grande do Norte, é destaque entre as apostas para o prêmio de atriz coadjuvante. Ela interpreta Sebastiana em "O Agente Secreto".

Kleber Mendonça Filho, diretor do longa, celebrou a menção. "Eu sempre tive certeza de que Hollywood fica onde você quiser. Dona Tânia, a minha querida Sebastiana, na lista com outras grandes estrelas para Atriz Coadjuvante em 'O Agente Secreto'", publicou o cineasta, no Instagram.

Recentemente, a Variety também apontou Wagner Moura como possível indicado ao Oscar de melhor ator. A revista é conhecida por publicar previsões de prêmios relacionados ao mundo do cinema.

"O Agente Secreto" vai representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026. Academia Brasileira de Cinema divulgou hoje o nome da produção escolhida.