Apresentador se desespera com briga de mulheres ao vivo: 'Chama a polícia'

Briga de familiares desespera apresentador da Record Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/09/2025 21h16

Duas mulheres brigaram na rua, em Simões Filho, na cidade de Salvador, durante reportagem ao vivo do programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT.

O que aconteceu

A confusão iniciou quando uma mulher chamada "Índia" concedeu entrevista alegando que foi agredida por familiares de Esther Reis, conhecida como "varoa".

Índia relatou que foi ameaçada com uma faca em uma discussão dentro de um bar. O que ela não esperava é que Esther apareceria inesperadamente durante a reportagem.

As imagens mostra Esther dando um tapa em Índia. Em seguida, as duas mulheres entraram em confronto físico, com direito a soco, puxão de cabelo e queda no chão sujo de lama.

Marcelo Castro, apresentador do Alô Juca, entrou em desespero com a confusão. Enquanto o repórter tentava apartar a briga, Castro pediu o fim da confusão e até o apoio da polícia.

Separa. Isso é ao vivo, gente. Chama a polícia. Meu pai do céu. O pau está comendo aí.
Marcelo Castro

O repórter do Alô Juca e populares separaram as mulheres. Uma correu para dentro de casa, enquanto a outra recebeu atenção de quem passava na rua.

Meu pai do céu. Não tem um pastor pra orar, não.
Marcelo Castro

