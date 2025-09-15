Topo

Anitta reage sobre 'O Agente Secreto' representar o Brasil no Oscar 2026

Anitta se manifesta sobre "O Agente Secreto" representar o Brasil no Oscar 2026 - Reprodução/Instagram/Laura Castor/Divulgação
Anitta se manifesta sobre 'O Agente Secreto' representar o Brasil no Oscar 2026 Imagem: Reprodução/Instagram/Laura Castor/Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 15h47

Anitta, 32, se manifestou sobre "O Agente Secreto" representar o Brasil na próxima edição do Oscar.

O que aconteceu

A cantora compartilhou um vídeo celebrando a indicação do filme para representar o país na premiação internacional. Ela repostou o post hoje em um story do Instagram.

No vídeo, a página oficial do longa-metragem anuncia que ele foi escolhido para o Oscar 2026. "O baiano tem o molho" e "o filme mais premiado do Festival de Cannes" são alguns dos dizeres exibidos na publicação.

"O Agente Secreto" é dirigido por Kleber Mendonça Filho e conta com atuações de Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone. O filme está previsto para estrear nos cinemas em 6 de novembro.

