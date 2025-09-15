Afonso morreu na 1ª versão de 'Vale Tudo'? Final teve revelação de segredo

Topo

Afonso (Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão) em Vale Tudo - Reprodução/Globo
do UOL

Clara Ribeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/09/2025 16h07

Diagnosticado com câncer no remake de "Vale Tudo", Afonso teve trajetória e desfecho diferentes na primeira versão, exibida em 1988.

O que acontece na reedição

Diagnóstico de leucemia mielóide abalou o personagem e a família Roitman no remake. Sintomas começaram a acometer Afonso, como manchas roxas pelo corpo e sangramento nasal, levantando um alerta.

Precisando de um transplante de medula, Afonso decidiu parar o tratamento quimioterápico. Heleninha, Celina e Odete fizeram exames para descobrirem se são doadoras compatíveis, mas os resultados são negativos. A "luz no fim do túnel" deve estar em Leonardo (Guilherme Magon), irmão do atleta.

Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete colheu material genético de Leonardo às escondidas. O filho que rejeita por 13 anos pode ser doador de medula para Afonso, mas ainda permanece isolado da família, que pensa que o rapaz está morto.

Afonso não deve morrer no remake, pois tudo indica que Leonardo salva a vida do irmão. Junto a isso, sua identidade deve ser revelada a todos. Curado, Afonso pode exercer a paternidade dos filhos gêmeos ao lado de Solange.

Afonso morreu em 1988?

Em 1988, Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes e também levou golpe de Fátima (Gloria Pires). Um tempo depois de descobrir a traição da esposa, ele volta a se relacionar com Solange (Lídia Brondi).

No entanto, o personagem não foi diagnosticado com câncer nesta versão e nem morreu. Nenhum problema de saúde acometeu o herdeiro dos Roitman, que inclusive não era atleta.

Afonso descobre os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorre no remake. Ele assume a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.

Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi, Afonso e Solange da Vale Tudo de 1988; ao lado, atores do remake nos bastidores - Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram - Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram
Seu desfecho se desenvolve mais no campo amoroso. Assim como no remake, Solange Duprat engravida dele, mas enquanto na atual ela espera gêmeos, na original dá à luz um bebê só.

Afonso acredita que a filha que Solange espera é de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Ele chega a se declarar para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua.

Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você.

Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.

"Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

