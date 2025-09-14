Yasmin Brunet é flagrada com empresário em Noronha; saiba quem é
Yasmin Brunet foi flagrada em clima de romance com Ronald Lopes, segundo informou o portal Leo Dias.
O que aconteceu
A modelo, que está curtindo dias em Fernando de Noronha, foi flagrada com o empresário. Até o momento, eles não comentaram sobre o assunto.
Yasmin publicou fotos e vídeos na ilha, assim como Ronald. "Dias de muito amor no paraíso dos ET's", escreveu o empresário ao compartilhar um álbum de fotos.
O último relacionamento público da modelo foi com o surfista Gabriel Medina, que terminou em 2022
Quem é Ronald Lopes
Empresário, Ronald Lopes fundou a empresa de tecnologia Loyalty Group. Nas redes sociais, conta com mais de 5 milhões de seguidores e amigos famosos, como Gabriel David e Enzo Celulari.