Topo

Entretenimento

Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'

Virginia Fonseca admite que já bisbilhotou celular de ex - Reprodução/SBT
Virginia Fonseca admite que já bisbilhotou celular de ex Imagem: Reprodução/SBT
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 11h08

Virginia admitiu, no seu programa Sabadou (SBT), que já bisbilhotou o celular de um de seus ex-namorados, enquanto se relacionavam. Ela não revelou de qual ex estava falando.

O que aconteceu

Virginia disse que não achou traição. "Há muito tempo atrás, olhei [o celular] do meu ex. E quem procura, acha —mas, não achei nada de traição, nada. Da época dele de solteiro, achei. Me deu raiva".

Supla, que participava do programa, disse que "tudo bem" já que o ex estava solteiro na época dos registros. No quadro "Se beber, não fale", com Amaury Jr., Isabelle Nogueira e Supla, a influencer e seus convidados revelaram segredos e comentaram sobre as confissões uns dos outros.

Relacionadas

Virginia renova bronzeado e exibe corpo musculoso pós-treino: 'Gostosa'

Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência após divórcio; entenda

Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Virginia tem dois ex-relacionamentos conhecidos. A apresentadora namorou o influenciador Rezende, até 2020, e se casou com o cantor Zé Felipe, de quem se separou em maio desse ano.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Show de Camila Cabello no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcaram'

Justiça dá 15 dias para Fontenelle indenizar Giselle Itié; entenda a briga

Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Hermeto Pascoal: velório do artista acontece na segunda em Bangu

'Vai ter festa', diz prefeito após MP pedir suspensão de show de Leonardo

Lula lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'O Brasil se despede com gratidão'

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas