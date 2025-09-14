Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'

Virginia admitiu, no seu programa Sabadou (SBT), que já bisbilhotou o celular de um de seus ex-namorados, enquanto se relacionavam. Ela não revelou de qual ex estava falando.

ASSISTA: Virgínia revela que já olhou o celular de um ex, mas não encontrou traições. pic.twitter.com/Mqm0cjAOyI -- CHOQUEI (@choquei) September 14, 2025

O que aconteceu

Virginia disse que não achou traição. "Há muito tempo atrás, olhei [o celular] do meu ex. E quem procura, acha —mas, não achei nada de traição, nada. Da época dele de solteiro, achei. Me deu raiva".

Supla, que participava do programa, disse que "tudo bem" já que o ex estava solteiro na época dos registros. No quadro "Se beber, não fale", com Amaury Jr., Isabelle Nogueira e Supla, a influencer e seus convidados revelaram segredos e comentaram sobre as confissões uns dos outros.

Virginia tem dois ex-relacionamentos conhecidos. A apresentadora namorou o influenciador Rezende, até 2020, e se casou com o cantor Zé Felipe, de quem se separou em maio desse ano.