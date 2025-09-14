Veja a lista completa dos vencedores do Emmy 2025
A 77ª edição do Emmy Awards acontece hoje (14). A premiação está sendo transmitida pela TNT (TV por assinatura) e pela HBO Max (streaming).
Confira abaixo a lista de vencedores:
Melhor série de drama
"Andor"
"A Diplomata"
"The Last of Us"
"Paradise"
"The Pitt"
"Ruptura"
"Slow Horses"
"The White Lotus"
Melhor série de comédia
"Abbott Elementary"
"O Urso"
"Hacks"
"Ninguém Quer"
"Only Murders in the Building"
"Falando a Real"
"O Estúdio"
"What We Do In The Shadows"
Melhor série limitada ou antologia
"Adolescência"
"Black Mirror"
"Morrendo por Sexo"
"Monstros - Irmão Menendez: Assassinos dos Pais"
"Pinguim"
Melhor ator em série de drama
Sterling K. Brown ("Paradise")
Gary Oldman ("Slow Horses")
Pedro Pascal ("The Last Of Us")
Adam Scott ("Ruptura")
Noah Wyle ("The Pitt")
Melhor atriz em série de drama
Kathy Bates, "Matlock"
Sharon Horgan, "Mal de Família"
Britt Lower, "Ruptura" - VENCEDORA
Bella Ramsey, "The Last of Us"
Keri Russell, "A Diplomata"
Melhor ator em série de comédia
Adam Brody ("Ninguém Quer")
Seth Rogen ("O Estúdio") - VENCEDOR
Jason Segel ("Falando a Real")
Martin Short ("Only Murders in the Building")
Jeremy Allen White ("O Urso")
Melhor atriz em série de comédia
Jean Smart ("Hacks") - VENCEDORA
Uzo Aduba ("The Residence")
Kristen Bell ("Ninguém Quer")
Quinta Brunson ("Abbott Elementary")
Ayo Edebiri ("O Urso")
Melhor ator em série limitada, antologia ou filme para a TV
Stephen Graham ("Adolescência")
Colin Farrell ("Pinguim")
Jake Gyllenhaal ("Acima de Qualquer Suspeita")
Cooper Koch ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Brian Tyree Henry ("Ladrões de Drogas")
Melhor atriz em série limitada, antologia ou filme para a TV
Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
Cristin Milioti ("Pinguim")
Cate Blanchett ("Disclaimer")
Meghann Fahy ("Sereias")
Rashida Jones ("Black Mirror")
Melhor ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry ("Ruptura")
Walton Goggins ("The White Lotus")
Jason Isaacs ("The White Lotus")
James Marsden ("Paradise")
Sam Rockwell ("The White Lotus")
Tramell Tillman ("Ruptura") - VENCEDOR
John Turturro ("Ruptura")
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette ("Ruptura")
Carrie Coon ("The White Lotus")
Katherine LaNasa ("The Pitt") - VENCEDORA
Julianne Nicholson ("Paradise")
Parker Posey ("The White Lotus")
Natasha Rothwell ("The White Lotus")
Aimee Lou Wood ("The White Lotus")
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz ("O Estúdio")
Colman Domingo ("As Quatro Estações do Ano")
Harrison Ford ("Falando a Real")
Jeff Hiller ("Alguém em Algum Lugar")
Ebon Moss-Bachrach ("O Urso")
Michael Urie ("Falando a Real")
Bowen Yang ("Saturday Night Live")
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zayas ("O Urso")
Hannah Einbinder ("Hacks") - VENCEDORA
Kathryn Hahn ("O Estúdio")
Janelle James ("Abbott Elementary")
Catherine O'Hara ("O Estúdio")
Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")
Jessica Williams ("Falando a Real")
Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV
Javier Bardem ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Bill Camp ("Acima de Qualquer Suspeita")
Owen Cooper ("Adolescência")
Rob Delaney ("Morrendo por Sexo")
Peter Sarsgaard ("Acima de Qualquer Suspeita")
Ashley Walters ("Adolescência")
Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para a TV
Erin Doherty ("Adolescência")
Ruth Negga ("Acima de Qualquer Suspeita")
Deirdre O'Connell ("Pinguim")
Chloë Sevigny ("Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais")
Jenny Slate ("Morrendo por Sexo")
Christine Tremarco ("Adolescência")
Melhor ator convidado em série de drama
Giancarlo Esposito ("The Boys")
Scott Glenn ("The White Lotus")
Shawn Hatosy ("The Pitt")
Joe Pantollano (The Last of Us")
Forest Whitaker ("Andor")
Jeffrey Wright ("The Last of Us")
Melhor atriz convidada em série de drama
Jane Alexander ("Ruptura")
Gwendoline Christie ("Ruptura")
Kaitlyn Dever ("The Last of Us")
Cherry Jones ("The Handmaid's Tale")
Catherine O'Hara ("The Last of Us")
Merritt Wever ("Ruptura")
Melhor ator convidado em série de comédia
Jon Bernthal ("O Urso")
Bryan Cranston ("O Estúdio")
Dave Franco ("O Estúdio")
Ron Howard ("O Estúdio")
Anthony Mackie ("O Estúdio")
Martin Scorsese ("O Estúdio")
Melhor atriz convidada em série de comédia
Olivia Colman ("O Urso")
Jamie Lee Curtis ("O Urso")
Cynthia Erivo ("Poker Face")
Robby Hoffman ("Hacks")
Zoë Kravitz ("O Estúdio")
Julianne Nicholson ("Hacks")
Melhor filme para a televisão
"Bridget Jones: Louca pelo Garoto"
"Entre Montanhas"
"Mountainhead"
"Nonnas"
"Rebel Ridge"
Melhor talk show
"The Daily Show"
"Jimmy Kimmel Live"
"The Late Show With Stephen Colbert"
Melhor reality show de competição
"The Amazing Race"
"RuPaul's Drag Race"
"Survivor"
"Top Chef"
"The Traitors"
Tudo sobre o Emmy
O prêmio aconteceu neste domingo. A cerimônia foi apresentada pelo comediante Nate Bargatze.
O Emmy premia as séries e programas de televisão de mais destaque no ano. Nesta edição, foram avaliadas as obras que foram ao ar de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025.
No ano passado, as maiores vencedoras foram "Xógum" e "O Urso". "Xógum" foi premiada com quatro estatuetas, que se somaram às outras 14 recebidas pela produção durante o Creative Emmy Awards, dedicado às categorias técnicas. Com 18 troféus no total, "Xógum" é a série que mais recebeu Emmys em uma mesma temporada. "O Urso" levou 11 estatuetas.