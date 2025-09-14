Topo

'Vai ter festa', diz prefeito após MP pedir suspensão de show de Leonardo

O prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos, posicionou-se nas redes após ação do MPRJ Imagem: Reprodução/Redes sociais
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 10h17

Leonardo Vasconcellos (União), prefeito de Teresópolis, posicionou-se nas redes sociais após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrar com uma ação civil pública para suspender um show do cantor Leonardo na cidade.

O que aconteceu

Sem citar especificamente o pedido do MP, o prefeito disse que "vai ter festa". "Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também. Porque esse é um compromisso firmado nas urnas com a população e aos olhos de Deus", escreveu Leonardo Vasconcellos no Threads.

O prefeito de Teresópolis também afirmou que a cidade passa por "descaso, silêncio e omissão generalizada". Nas redes, Leonardo disse: "Nosso governo não vai abrir mão de proporcionar ao nosso povo tudo o que foi negado na última década de descaso, silêncio e omissão generalizada", sem deixar claro a que estava se referindo.

Segundo o MP, a prefeitura contratou o show de Leonardo no valor de R$ 800 mil, mesmo tendo dívidas de aproximadamente R$ 700 milhões. De acordo com o MP, a prefeitura de Teresópolis também atrasou salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. A prefeitura decretou recentemente "estado de calamidade financeira".

O MPRJ quer proibir "qualquer pagamento com recursos públicos para a realização da festa". Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos na feira.

Leonardo é uma das atrações da feira agropecuária Feport 2025. O show dele está marcado para as 23h do dia 21 de setembro.

Splash tentou contato com a prefeitura para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.

