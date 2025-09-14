Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo
O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), pode relaxar: a previsão indica que não deve chover.
O que aconteceu
Não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 0%.
Neste domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No palco, Katy Perry encerra o festival com o último grande show.
Dia 14 de setembro (domingo)
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Iza
- 18h10 - J Balvin
- 20h30 - Camila Cabello
- 23h15 - Katy Perry
Palco The One
- 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
- 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
- 19h20 - Dennis DJ convida Tília
- 21h55 - Ludmilla
The Tower
- 01h05 - ANNA
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
- 20h35 - Belo
Palco Factory
- 13h00 - Felipe Cordeiro
- 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
- 17h05 - Rachel Reis
- 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
- 19h30 - João Bosco Quarteto
- 22h05 - Jacob Collier