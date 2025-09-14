Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), pode relaxar: a previsão indica que não deve chover.

O que aconteceu

Não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 0%.

Neste domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No palco, Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

15h40 - The Flight

15h50 - Iza

18h10 - J Balvin

20h30 - Camila Cabello

23h15 - Katy Perry

Palco The One

14h40 - Jota.Pê convida João Gomes

17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

19h20 - Dennis DJ convida Tília

21h55 - Ludmilla

The Tower

01h05 - ANNA

Palco Quebrada

15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis

20h35 - Belo

Palco Factory

13h00 - Felipe Cordeiro

14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

17h05 - Rachel Reis

19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square