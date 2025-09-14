Topo

Entretenimento

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

The Town - Divulgação
The Town Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 05h30

O segundo fim de semana do The Town 2025 termina neste domingo, quando o festival se despede do público. Quem for ao Autódromo de Interlagos hoje, em São Paulo (SP), pode relaxar: a previsão indica que não deve chover.

O que aconteceu

Não há previsão de chuva para hoje. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 0%.

Neste domingo, os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 25°C. No palco, Katy Perry encerra o festival com o último grande show.

Dia 14 de setembro (domingo)

Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024 - Wagner Meier/Getty Images - Wagner Meier/Getty Images
Katy Perry se apresenta no Palco Mundo no Rock in Rio 2024
Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - João Bosco Quarteto
  • 22h05 - Jacob Collier

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

Emmy 2025: saiba onde assistir à premiação das melhores séries do ano

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música