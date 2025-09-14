Topo

Entretenimento

Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17

Galisteu segue no comando do reality show - Reprodução/PlayPlus
Galisteu segue no comando do reality show Imagem: Reprodução/PlayPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 05h30

A Fazenda 17 (Record) estreia amanhã. Confira o que já se sabe sobre a nova temporada do reality show.

Novidades da edição

Nova temporada terá 26 "peões" confinados — 24 competidores e 2 infiltrados. Os peões falsos serão revelados ao público na estreia.

Relacionadas

A Fazenda: 17ª edição do reality rural tem data de estreia confirmada

'Nomes impressionantes': quem está cogitado para A Fazenda 17?

A Fazenda 17 estreia com 2 participantes infiltrados; entenda dinâmica

Carelli explicou como funciona dinâmica. "Eles não sabem da existência um do outro. A gente vai revelar pro público e depois para eles que existe uma pessoa infiltrada. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da roça, cada peão vai votar em quem acha que é o infiltrado. Se 5 pessoas ou mais acertarem, elas dividem um prêmio de R$ 50 mil. Se menos de 5 acertarem, o infiltrado ganha os R$ 50 mil."

Sem cortes. Adriane Galisteu comentou sobre a transmissão do programa no Record Plus, novo streaming da emissora. "Não tem corte para vaca esse ano. Vamos inteiro", disse.

Entrada diferente. "Vai ser de uma forma muito legal. Tem a ver com algo que aconteceu em uma das temporadas passadas e isso vai ser citado", prometeu a produção do programa.

Novos animais. A temporada terá dois animais novos no trato: dois filhotes de búfalo.

Prêmio. A premiação da temporada ao vencedor será de R$ 2 milhões.

Segundo diretor Rodrigo Carelli, maioria do elenco oficial foi citado nas listas. "Posso dizer que quase todo mundo que está foi citado em algum momento. É que muita gente foi citada, né?".

Surpresas e nomes fortes. "Acho tem uns dois ou três que não foram citados em lugar nenhum. E tem nomes muito impressionantes, com o fator 'uau, não acredito'", contou Carelli.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Show de Iza no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

4 filmes baseados nas obras de Agatha Christie para ver no streaming

Emmy 2025: saiba onde assistir à premiação das melhores séries do ano

Vai chover no The Town hoje (14)? Veja probabilidade e previsão do tempo

Apaixonada pelo Brasil, Katy Perry já terminou casamento no país

Falsos peões infiltrados e mais: tudo o que sabemos sobre A Fazenda 17

Junior Lima durante The Town: 'Anistia é o caralh*'

Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música