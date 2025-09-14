Transmissão do Emmy 2025 ao vivo: veja como assistir à premiação hoje
A 77ª edição do Emmy Awards acontece neste domingo (14), em Los Angeles, a partir das 20h30 (horário de Brasília), celebrando as melhores produções da televisão.
Onde assistir ao Emmy 2025?
Onde assistir? No Brasil, o Emmy será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e pela HBO Max (streaming — de acordo com as condições da plataforma).
"Ruptura", da Apple TV+, lidera a lista com 27 indicações, seguida de "Pinguim", da HBO Max, com 24. "O Estúdio", também da Apple TV+, dominou as categorias do gênero comédia com 23 nomeações.
"Adolescência", da Netflix, concorrerá nas categorias de minissérie com 13 indicações. Veja abaixo a lista de indicados nas principais categorias.
Melhor série de drama
- "Andor", Disney+
- "A Diplomata", Netflix
- "The Last of Us", HBO Max
- "Paradise", Hulu
- "The Pitt", HBO Max
- "Ruptura", Apple TV+
- "Slow Horses", Apple TV+
- "The White Lotus", HBO Max
Melhor série de comédia
- "Abbott Elementary", ABC
- "O Urso", FX On Hulu
- "Hacks", HBO Max
- "Ninguém Quer", Netflix
- "Only Murders in the Building", Hulu
- "Falando a Real", Apple TV+
- "O Estúdio", Apple TV+
- "O Que Fazemos Nas Sombras", FX On Hulu
Melhor minissérie
- "Adolescência", Netflix
- "Black Mirror", Netflix
- "Morrendo Por Sexo", FX On Hulu
- "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", Netflix
- "Pinguim", HBO Max
Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Gary Oldman, "Slow Horses"
- Pedro Pascal, "The Last of Us"
- Adam Scott, "Ruptura"
- Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor atriz em série de drama
- Kathy Bates, "Matlock"
- Sharon Horgan, "Mal de Família"
- Britt Lower, "Ruptura"
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Keri Russell, "A Diplomata"
Melhor ator em série de comédia
- Adam Brody, "Ninguém Quer"
- Seth Rogen, "O Estúdio"
- Jason Segel, "Falando a Real"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
- Jeremy Allen White, "O Urso"
Melhor atriz em série de comédia
- Uzo Aduba, "The Residence"
- Kristen Bell, "Ninguém Quer"
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Ayo Edebiri, "O Urso"
- Jean Smart, "Hacks"
Melhor ator em minissérie ou filme para TV
- Colin Farrell, "Pinguim"
- Stephen Graham, "Adolescência"
- Jake Gyllenhaal, "Acima de Qualquer Suspeita"
- Brian Tyree Henry, "Ladrões de Drogas"
- Cooper Koch, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"
Melhor atriz em minissérie ou filme para TV
- Cate Blanchett, "Disclaimer"
- Meghann Fahy, "Sereias"
- Rashida Jones, "Black Mirror"
- Cristin Milioti, "Pinguim"
- Michelle Williams, "Morrendo Por Sexo"
Melhor ator coadjuvante em série de drama
- Zach Cherry, "Ruptura"
- Walton Gogginns, "The White Lotus"
- Jason Isaacs, "The White Lotus"
- James Marsden, "Paradise"
- Sam Rockwell, "The White Lotus"
- Tramell Tillman, "Ruptura"
- John Turturro, "Ruptura"
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
- Patricia Arquette, "Ruptura"
- Carrie Coon, "The White Lotus"
- Katherine LaNasa, "The Pitt"
- Julianne Nicholson, "Paradise"
- Parker Posey, "The White Lotus"
- Natasha Rothwell, "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
- Ike Barinholtz, "O Estúdio"
- Colman Domingo, "The Four Seasons"
- Harrison Ford, "Falando a Real"
- Jeff Hiller, "Alguém em Algum Lugar"
- Ebon Moss-Bachrach, "O Urso"
- Michael Urie, "Falando a Real"
- Bowen Yang, "Saturday Night Live"
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- Liza Colón Zayas, "O Urso"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Kathryn Hahn, "O Estúdio"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Cahterine O'Hara, "O Estúdio"
- Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
- Jessica Williams, "Falando a Real"
Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV
- Javier Bardem, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"
- Bill Camp, "Acima de Qualquer Suspeita"
- Owen Cooper, "Adolescência"
- Rob Delaney, "Morrendo Por Sexo"
- Peter Sarsgaard, "Acima de Qualquer Suspeita"
- Ashley Walters, "Adolescência"
Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV
- Erin Doherty, "Adolescência"
- Ruth Negga, "Acima de Qualquer Suspeita"
- Deirdre O'Connell, "Pinguim"
- Chloe Sevigny, "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"
- Jenny Slate, "Morrendo Por Sexo"
- Christine Tremarco, "Adolescência"
Produções com mais indicações:
- "Ruptura", Apple TV+ - 27
- "Pinguim", HBO Max - 24
- "O Estúdio", Apple TV+ - 23
- "The White Lotus", HBO Max - 23
- "The Last of Us", HBO Max - 16
- "Andor", Disney+ - 14
- "Hacks", HBO Max - 14
- "Adolescência", Netflix - 13