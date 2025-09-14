Topo

Teló se emociona após ser homenageado no The Town por Camila Cabello

Michel Teló se emociona e agradece carinho de Camila Cabello - Reprodução/Instagram/Twitter
Colaboração para Splash, em Salvador

14/09/2025 23h27

Michel Teló se emocionou e agradeceu após Camila Cabello cantar 'Ai Se Eu Te Pego' durante apresentação no Palco Skyline, no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

O cantor usou as redes sociais para agradecer a homenagem que recebeu da artista. "A quantidade de mensagem que eu tô recebendo da galera falando da Camilla Cabello.. Foi muito especial, muito legal. Estou arrepiado até agora. Ela no violão, o cara na sanfona e ela cantando."

Isso é muito massa, muito especial. Tô feliz. Muito obrigado. Alô Camila, gracias. Michel Teló

Camila Cabello surpreendeu os fãs ao aparecer cantando a música que foi hit no Brasil. Antes, ela dançou e rebolou ao som de "Tubarão, te amo".

