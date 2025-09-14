Topo

Entretenimento

Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Ludmilla durante show na primeira noite do festival TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera - Van Campos/AgNews
Ludmilla durante show na primeira noite do festival TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera Imagem: Van Campos/AgNews
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 17h00

Ludmilla será uma das atrações do último dia do The Town, em São Paulo. A cantora carioca vai fechar o Palco The One a partir de 21h55, segundo a organização do festival.

O que aconteceu

Ludmilla deve ter no seu repertório pop, funk e R&B. Ela chega ao The Town após o sucesso dos últimos anos à frente do projeto "Numanice".

Line-up terá outros nomes importantes da música. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Belo estão entre os nomes que vão se apresentar hoje em São Paulo.

A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - João Bosco Quarteto
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Show de Ludmilla no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Transmissão do Emmy 2025 ao vivo: veja como assistir à premiação hoje

'Brasil! Eu disse que voltaria', diz Katy Perry antes de show no The Town

Renata Vasconcellos posa com a irmã gêmea e confunde fãs: 'Quem é quem?'

Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Lázaro Ramos celebra 21 anos de casado com 'orquestra' dentro de casa

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

Junior grita contra anistia: qual a posição política da família de Xororó?

The Town: Camila Cabello prova quitutes brasileiros antes de show e elege o favorito

Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look