Topo

Entretenimento

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Katy Perry é a headliner do útlimo dia do The Town 2025 - Divulgação
Katy Perry é a headliner do útlimo dia do The Town 2025 Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/09/2025 12h00

Katy Perry terá a missão de encerrar o The Town hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora norte-americana está previsto para as 23h15, segundo a organização do evento.

O que aconteceu

Cantora promete levar ao festival sucessos do seu novo álbum, 143. Ela é uma das atrações mais esperadas da edição do The Town neste ano.

Além de Perry, o evento terá outros destaques no line-up. Camila Cabello, Iza, Ludmilla e J Balvin são outras atrações esperadas pelo público.

A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - João Bosco Quarteto
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Show de Camila Cabello no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Fernanda Campos narra agressão após ter casa assaltada: 'Me enforcaram'

Justiça dá 15 dias para Fontenelle indenizar Giselle Itié; entenda a briga

Virginia Fonseca admite já ter bisbilhotado celular do ex: 'Deu raiva'

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Hermeto Pascoal: velório do artista acontece na segunda em Bangu

'Vai ter festa', diz prefeito após MP pedir suspensão de show de Leonardo

Lula lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'O Brasil se despede com gratidão'

De Katy a Joelma, último dia do The Town une brilho pop e raízes nacionais

Emmy 2025 acontece neste domingo, 14; saiba como assistir, horário e séries indicadas