Show de Katy Perry no The Town 2025: que horas começa e onde assistir

Katy Perry terá a missão de encerrar o The Town hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora norte-americana está previsto para as 23h15, segundo a organização do evento.

O que aconteceu

Cantora promete levar ao festival sucessos do seu novo álbum, 143. Ela é uma das atrações mais esperadas da edição do The Town neste ano.

Além de Perry, o evento terá outros destaques no line-up. Camila Cabello, Iza, Ludmilla e J Balvin são outras atrações esperadas pelo público.

A organização do The Town disse que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

15h40 - The Flight

15h50 - Iza

18h10 - J Balvin

20h30 - Camila Cabello

23h15 - Katy Perry

Palco The One

14h40 - Jota.Pê convida João Gomes

17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

19h20 - Dennis DJ convida Tília

21h55 - Ludmilla

The Tower

01h05 - ANNA

Palco Quebrada

15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis

20h35 - Belo

Palco Factory

13h00 - Felipe Cordeiro

14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

17h05 - Rachel Reis

19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

14h00 - SP Square Big Band

17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria

19h30 - Jacob Collier

22h05 - João Bosco Quarteto

* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.