Sheila Mello faz tratamento para sequelas do hidrogel no bumbum

Sheila Mello foi hospitalizada em 2019 com infecção por uso de hidrogel Imagem: Reprodução/Instagram @vernerbrenan
De Splash, em São Paulo

14/09/2025 14h12

Sheila Mello, 47, começou a fazer um tratamento para as sequelas da aplicação de hidrogel nos glúteos.

O que aconteceu

Ela foi hospitalizada em 2019 com infecção decorrente do uso de hidrogel. "Passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Aprendi que saúde deve vir sempre em primeiro lugar", relembra em entrevista à revista Quem.

Agora, ela preza pela segurança nos procedimentos. "Quero corrigir [as sequelas] com cautela e segurança, estimulando colágeno e respeitando meu corpo", afirma Sheila. E completa: "Hoje, respeito meu corpo".

Sheila ressalta que fez pesquisas antes de decidir qual procedimento fazer. "Busquei um protocolo seguro. Não é apenas chegar [na clínica] e fazer. A biomédica analisa, entende o que realmente precisa e aplica com responsabilidade", descreve.

A ideia é deixar o bumbum pronto para o Carnaval de 2026. "Eu até acho bonitinha a celulitinha que, às vezes, marca no bumbum (risos), mas me aguarde, Carnaval… Venho com tudo", brinca.

