Topo

Entretenimento

Sem aviso, Sandy participa de apresentação de Jacob Collier no The Town

São Paulo

14/09/2025 21h04

O palco SP Square, que naturalmente junta menos público, esteve agitado no início da noite deste domingo, 14, quando o cantor e músico britânico Jacob Collier subiu ao palco na última noite da segunda edição do festival The Town.

Nome que anos atrás chamou a atenção de Quincy Jones, o produtor dos produtores, fez show vibrante com sua mistura de jazz, pop e soul.

Cantou com canções como Wherever I Go, Time Alone With You e uma versão para Cant Help Falling in Love, sucesso de Elvis Presley. Mas Que Nada, de Jorge Ben Jor, gerou coral instantâneo na plateia.

O cantor Xororó e o músico Lucas Lima acompanharam a apresentação de perto e com interesse. E tinha um motivo. Sandy subiu ao palco para cantar duas canções com Collier: Little Blue, do britânico, e Quiet Nights and Quiet Stars/Corcovado, de Tom Jobim, com versão em inglês e português.

A participação da cantora não havia sido anunciada.

Sempre segura, Sandy saiu ovacionada pelo público. Collier ainda teve fôlego para reger o público com mais uma versão, desta vez de Somebody To Love, do Queen.

Collier, 31 anos, que ficou conhecido depois de postar suas versões e canções no YouTube, como muitos de sua geração, se apresentou por duas vezes nesta edição do The Town.

Além da noite de domingo, ele tocou também no sábado, 13. Mas, não se engane. Até Collier, vez ou outra, lança mão do famigerado playback.

