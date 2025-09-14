'Dei 'sorte' de todos ficarem contra mim': como Sacha venceu A Fazenda 16?

Sacha Bali, 44, é dono do posto de campeão de A Fazenda (Record) após vencer a 16ª temporada. Conhecido por personagens famosos na TV, o ator vivia fase de estagnação profissional quando recebeu o convite do reality show. Inicialmente, ele rejeitou a ideia por medo de manchar a imagem, mas decidiu topar o desafio após entender que a chance era a resposta de um pedido ao universo para uma mudança de vida.

Quando chegou esse convite, eu, inicialmente, tive muito medo e a minha primeira reação foi recusar. A pessoa disse que eu tinha tempo para pensar, mas quando ele voltou, eu falei: 'tô há tanto tempo pedindo uma transformação na minha vida. Acho que é isso' e aceitei.

Assim que aceitou o convite, Sacha Bali buscou ajuda na terapia para se preparar psicologicamente para lidar com a pressão do confinamento. "Não tinha nenhum amigo que já tivesse participado que eu pudesse consultar. O que eu fiz? Busquei terapia. Eu já tinha feito terapia algumas vezes, mas não estava fazendo naquele momento e falei: 'vou aproveitar esses dois meses que faltam pra tentar melhorar como ser humano e entrar na minha melhor fase'."

Foram sete encontros onde ganhei muito conhecimento de inteligência emocional, do estudo das emoções e pude trazer para um aspecto mais terapêutico, para poder entender melhor como eu lidava com as emoções. Isso me ajudou muito, porque eu sempre fui muito reativo, já me arrependi de muita coisa que fiz em momentos de raiva e angústia e comecei a observar essas coisas. Esse estudo foi uma transformação para a minha vida. Tive uma evolução e me ajudou lá dentro a enfrentar os desafios.

Experiência em A Fazenda, segundo o ator, lhe propôs gangorra de emoções. "Eu entrei lá muito aberto, muito positivo e querendo conhecer as pessoas, fazer amigos, jogar e participar das provas. Entrei lá muito animado e com zero defesas ou tentando achar quem era meu inimigo. Naturalmente, eu acabei fazendo muitas amizades na primeira semana, fiz 13 amigos e aí, por conta disso, acabei sendo colocado como se eu fosse o líder de um grupão. As outras 10 pessoas que não estavam nesse chamado grupão me viam como um vilão".

Depois, eu tive um relacionamento rápido com a Larissa [Tomásia], mas ela acabou saindo e as pessoas que eram do meu grupo se voltaram contra mim. Acabou que eu dei uma certa sorte, entre aspas, de todo mundo ficar contra mim na terceira semana. Acho que em termos de jogo, acabou me ajudando, mas, em termos de vida, foi muito difícil estar numa casa onde ninguém olhava na minha cara. Foi muito pesada a experiência, mas me ajudou muito.

Após embolsar o prêmio de R$ 2 milhões, o artista diz que valeu a pena suportar 100 dias de confinamento com pessoas estranhas. "É uma experiência que te desafia muito e te faz crescer muito como ser humano. Você acaba por bem ou por mal tendo que confrontar quem você é, né? Acho que é uma experiência válida não só para quem ganhou, que foi o meu caso."

Tinha várias regras que coloquei para mim antes de entrar. Eu falei: 'não vou xingar, não vou agredir, não vou brigar e ficar batendo boca'. Tentei fazer isso ao máximo. Claro que não dá para fazer isso sempre, porque, às vezes, as discussões e dinâmicas pedem que você se posicione, mas tentei ficar muito fiel a isso, a manter o respeito mesmo sendo desrespeitado. Fui lá com muita cautela e, realmente, tinha muito medo de destruir a minha imagem. Esse medo também me ajudou a me preservar. Sacha Bali

Confira outros trechos da entrevista com Sacha Bali:

Quando entendeu que era favorito ao prêmio de A Fazenda 16?

Acho que depois que o Zé Love saiu, que foi bem na metade do programa. Eu ali achei que eu estava de favorito, porque era a casa inteira contra mim. Estava indo em todas as roças, mas chegou um momento onde todo mundo que estava tendo um embate mais forte comigo, estava saindo. Ali, pensei: 'acho que sou favorito'. Mas confesso que ficava na dúvida se, realmente, era favorito ou poderia ser o Yuri [Bonotto], o Gui [Vieira] ou a Luana [Targinno], porque são pessoas muito carismáticas, pessoas que eu acho que teriam todas as condições de ganhar o programa.



Pela narrativa do programa, como realmente eu acabava sendo um alvo muito maior do que eles nas dinâmicas de apontamentos, em todas as votações, eu tinha uma fé também. Não só uma confiança, mas uma fé e queria muito ganhar. Acho que isso também pode ter me ajudado bastante.

Qual foi a importância do Yuri, do Gui e da Luana na sua trajetória?

Eu fiz essas amizades já ali na quarta semana, depois de ter vivido momentos muito pesados, tenebrosos e solitários. Então, eles foram fundamentais para que eu conseguisse ter fôlego para aguentar até o final, porque se eu ficasse sozinho, eu teria desistido. Os três são muito engraçados, carinhosos, parceiros e ficou mais leve e mais gostoso participar do programa com eles. A gente começou muito a torcer um pelo outro. Esse apoio mútuo foi fundamental.

O que muda na vida como campeão de A Fazenda?

Primeira coisa, a tranquilidade desse dinheiro ter entrado e eu ter conseguido organizar a minha vida e ter realizado sonhos. Estou fazendo uma obra no meu apartamento, estou ajudando a minha mãe a comprar um apartamento para que ela use como fonte de renda e ter uma aposentadoria melhor. Estou conseguindo ter uma reserva financeira para poder pensar nos meus projetos, para poder trabalhar com calma e sem aquele desespero de pegar trabalho.



Vencer o reality foi um presente que recebi da vida para poder ter tranquilidade. Então, está um momento muito gostoso. Antes, eu estava vivendo um momento de desespero. Agora, estou vivendo um momento de tranquilidade. Acho que essa foi a maior transformação que teve na minha vida.