Rafa Kalimann e Nattan escolhem fantasias inusitadas para o Aviões Fantasy

Nattan foi vestido de caixa de fósforos e Rafa Kalimann optou por uma fantasia de oncinha para o Aviões Fantasy - Victor Chapetta/BrazilNews
De Splash, em São Paulo

14/09/2025 08h19

Aconteceu ontem em Fortaleza o Aviões Fantasy, com shows de Xand Avião, Bell Marques, Zé Vaqueiro e mais.

O que aconteceu

Nattan foi fantasiado de caixa de fósforos. O cantor pintou o rosto de vermelho, usou um capacete brilhante e apareceu no evento dentro de uma caixa.

Ele diz que a fantasia não tem nenhum significado oculto. "Tem conceito nenhum, não. Vim trazer fogo para essa galera. Vou botar fogo em todo mundo. Me usem hoje. Você que fuma cigarro, pode me usar. Você que acende vela, pode me usar. Várias opções", disse em entrevista à produtora do evento.

Sua intenção era surpreender o público. "Eu pensei assim: vou com uma fantasia bem legal do Shrek, de alguém. Mas acho que a galera espera um Nattan diferente, né? E ninguém nunca pensou em vir de caixa de fósforo. Gostei, vou de fósforo. E no meio do show, vou me transformar só em palito", declarou.

Já Rafa Kalimann foi de oncinha. Ela exibiu o barrigão de grávida com um collant bem justo, combinado com tiara de orelhinhas e óculos escuros — tudo em animal print.

