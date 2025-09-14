'Quer pagar quanto?': por onde andam ícones famosos da propaganda na TV

Aracy Wolf, Ciro Bottini e Fabiano Augusto ultrapassaram os limites da publicidade e se transformaram em figuras conhecidas nacionalmente. Os três, que agora aparecem juntos em um comercial do Disney Plus, são figuras conhecidas dentro e fora da televisão brasileira.

Aracy Wolf, com a iogurteira que fica sobre um móvel de cozinha Imagem: André Porto/UOL

"Aracy da Top Therm", como é conhecida popularmente, não é artista. Ainda assim, é uma das personalidades mais populares da TV. Com personalidade e voz inconfundíveis, ela virou o rosto da iogurteira desenvolvida pelo marido, Gerhard Wolf.

Empresária segue divulgando os produtos da marca em programas de televisão. Ela também é conhecida nas redes sociais. O perfil de "Aracy da Top Therm" acumula mais de 126 mil seguidores no Instagram.

Ciro Bottini foi apresentador do Shoptime nos anos 1990 Imagem: Reprodução/Instagram

Ciro Bottini criou a própria marca ao transformar o conhecido "compre, compre, compre" em um dos seus principais "slogans". Com o "Aiii, Bottini", que é quando ele imita a voz de telespectadores, ele ganhou fama no canal de vendas Shoptime e o título de "maior vendedor do Brasil".

Apresentador ainda trabalha como vendedor, mas diversificou a carreira oferecendo palestras, empreendendo e produzindo conteúdo nas redes sociais. Ele conta com mais de 344 mil seguidores no Instagram.

Fabiano Augusto vivia rotina intensa de gravações Imagem: Reprodução/YouTube

Fabiano Augusto ficou conhecido pelo bordão "quer pagar quanto?" nos comerciais das Casas Bahia, de 2002 a 2006. Mesmo após o fim da primeira parceria com a marca, ele chegou a fazer outros trabalhos para a rede de varejo.

Ele segue investindo na carreira de ator e já participou de várias montagens teatrais. O artista tem um perfil discreto no Instagram, com pouco mais de 22 mil seguidores. Um dos trabalhos mais recentes foi no musical "Rita Lee Mora ao Lado", em que interpreta Ney Matogrosso.

Carlos Moreno em propaganda da Bombril Imagem: Reprodução

Carlos Moreno foi o rosto da marca do setor de limpeza Bombril por 38 anos. Ele estampou diversas campanhas ao longo da parceria, que chegou ao fim em abril de 2016.

O trabalho, inclusive, rendeu um recorde a Moreno por tempo de permanência no ar dado pelo Guinness World Records. Desde então, o ator passou a se dedicar ao teatro e já fez campanhas para outras marcas.

Sebastian, que foi garoto-propaganda da C&A por cerca de 20 anos, também é ator Imagem: Reprodução/Instagram

Sebastian, nome artístico de Sebastião Fonseca, trabalhou como garoto-propaganda da C&A. Ele era presença cativa nas casas das famílias brasileiras durante os comerciais de TV da marca, nos anos 1990 e 2000.

Parceria com a marca se encerrou em 2010. A Splash, em 2021, Sebastian contou que, mesmo com as mudanças na carreira, a "missão" de vida continuava a mesma: "comunicar".

Hoje em dia, ele se descreve como "ativista ambiental", segue com trabalhos na propaganda e está envolvido com a ONG Recomeçar 360 —que reintegra à sociedade pessoas egressas do sistema penitenciário.

Luiz Antonio Cury Galebe foi durante seis anos 'garoto propaganda' da Lojas Americanas Imagem: Reprodução/YouTube

Luiz Antonio Cury Galebe ficou conhecido por anunciar as "melhores promoções" das Lojas Americanas nos anos 1990. As peças publicitárias tinham como marca principal o tom descontraído do antigo Shop Tour, que era um programa de vendas idealizado pelo próprio Galebe.

Contrato com a Americanas chegou ao fim no início dos anos 2000. À época, ele travou uma batalha judicial com a ex-mulher, Maria Cristina Rodrigues dos Santos, que questionava os direitos de participação em uma empresa (que era a responsável pelo Shop Tour).

Em 2010, o garoto-propaganda foi diagnosticado com leucemia. No ano seguinte, ele finalizou a venda da marca Shop Tour e foi viver nos Estados Unidos com a família.