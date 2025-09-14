Topo

Programação The Town hoje (14): veja os shows, horários e onde assistir

20.set.2024 - Katy Perry se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images
De Splash, em São Paulo

14/09/2025 05h30

O último dia do The Town acontece hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Katy Perry, Camila Cabello, Iza e Ludmilla estão no line-up. O festival contará com transmissão ao vivo na TV e no streaming.

O que aconteceu

Katy Perry terá a missão de encerrar o festival no Palco Skyline. Camila Cabello e Iza também vão passar pelo mesmo espaço.

Ludmilla vai fechar o Palco The One. A cantora carioca vai dividir o espaço no decorrer do dia com: Dennis, Joelma, Gaby Amarantos, João Gomes, Jota.Pê e outros.

A organização do The Town afirmou que o aplicativo tem as informações atualizadas a respeito dos horários. Qualquer mudança na grade, inclusive, será informada no espaço.

Onde assistir ao vivo

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada. As transmissões devem ser iniciadas às 14h25.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, enquanto os não assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites. Hoje, a exibição da emissora será após o "Estrela da Casa".

Dia 14 de setembro (domingo)

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Iza
  • 18h10 - J Balvin
  • 20h30 - Camila Cabello
  • 23h15 - Katy Perry

Palco The One

  • 14h40 - Jota.Pê convida João Gomes
  • 17h00 - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
  • 19h20 - Dennis DJ convida Tília
  • 21h55 - Ludmilla

The Tower

  • 01h05 - ANNA

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Orquestra Sinfônica de Heliópolis
  • 20h35 - Belo

Palco Factory

  • 13h00 - Felipe Cordeiro
  • 14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
  • 17h05 - Rachel Reis
  • 19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria
  • 19h30 - Jacob Collier
  • 22h05 - João Bosco Quarteto
* Horários podem ser alterados pela organização. As mudanças serão informadas no aplicativo do The Town.

