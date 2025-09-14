'Baixou a Heleninha': Paolla Oliveira dança e curte show no The Town

Paolla Oliveira, 43, marcou presença no último dia de The Town na tarde de hoje (14).

O que aconteceu

A atriz de "Vale Tudo" registrou em seus Stories o momento em que chegou ao Autódromo de Interlagos. Paolla publicou um vídeo dançando perto do palco The One, durante o show de Jota.Pê e João Gomes.

Paolla também mostrou o momento em que encontrou Taís Araújo, sua colega de novela, no show. "Achei minha dupla."

Nas redes sociais, os fãs da atriz brincaram. "Baixou a Heleninha na Paolla", comentou um em um vídeo publicado pelo perfil do Globoplay no Instagram.

Alguns brincaram com a trama de sua personagem em "Vale Tudo". "Olha só como mulheres sem um homem pra atazanar são melhores, né, Ivan", comentou outro fã.

Em suas redes sociais, Paolla também publicou uma série de fotos mostrando o look escolhido. "Dia de festival."