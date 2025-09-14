Topo

Entretenimento

Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas - Reprodução/Instagram
Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/09/2025 16h43

Intérpretes das rivais Raquel e Heleninha em "Vale Tudo" (Globo), Taís Araújo e Paolla Oliveira curtiram juntas o show de João Gomes na tarde de hoje (14), no último dia de The Town.

O que aconteceu

Paolla Oliveira registrou o momento nos Stories de seu Instagram. Após publicar um vídeo dançando sozinha no evento, a atriz publicou o encontro com Taís.

Relacionadas

'Fiquei triste': por que Taís Araújo deixou elenco de 'Terra Nostra'

Em bodas de 21 anos, Lázaro Ramos lista motivos para amar Taís Araújo

Fernanda Torres se pronuncia após polêmica por 'Manas': 'Não era campanha'

No vídeo, as duas se abraçam ao se encontrarem. "Achei minha dupla", escreveu Paolla.

O perfil do Globoplay publicou as duas se divertindo ao som de João Gomes. "Queria estar assim com minhas amigas", brincou.

Taís Araújo também foi fotografada ao lado do marido Lázaro Ramos. Além da dupla, outros famosos como Blogueirinha, Mariana Xavier e Rodrigo Melim curtiram o último dia do festival.

. - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Taís Araújo e Lázaro Ramos no último dia de The Town
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
. - Clayton Felizardo/Brazilnews - Clayton Felizardo/Brazilnews
Mariana Xavier chega para o último dia de The Town
Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews
. - Eduardo Martins / Brazil News - Eduardo Martins / Brazil News
Blogueirinha chega no último dia de The Town
Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
. - Andy Santana / Brazil News - Andy Santana / Brazil News
Rodrigo Melim beija a esposa Joyce no último dia de The Town
Imagem: Andy Santana / Brazil News

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Renata Vasconcellos posa com a irmã gêmea e confunde fãs: 'Quem é quem?'

Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Lázaro Ramos celebra 21 anos de casado com 'orquestra' dentro de casa

Jessie J se apresenta em hotel após show no The Town e surpreende fãs

Junior grita contra anistia: qual a posição política da família de Xororó?

The Town: Camila Cabello prova quitutes brasileiros antes de show e elege o favorito

Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

Alane Dias é eleita a mais bem-vestida do 4º dia de The Town; veja o look

Sheila Mello faz tratamento para sequelas do hidrogel no bumbum

Galisteu comenta novas dinâmicas de A Fazenda: 'Vai ser bem divertido'

Fernanda Torres fala após polêmica sobre campanha de filme brasileiro para o Oscar