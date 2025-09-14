Raquel e Heleninha? Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas

Colaboração para Splash, em São Paulo

Intérpretes das rivais Raquel e Heleninha em "Vale Tudo" (Globo), Taís Araújo e Paolla Oliveira curtiram juntas o show de João Gomes na tarde de hoje (14), no último dia de The Town.

O que aconteceu

Paolla Oliveira registrou o momento nos Stories de seu Instagram. Após publicar um vídeo dançando sozinha no evento, a atriz publicou o encontro com Taís.

No vídeo, as duas se abraçam ao se encontrarem. "Achei minha dupla", escreveu Paolla.

O perfil do Globoplay publicou as duas se divertindo ao som de João Gomes. "Queria estar assim com minhas amigas", brincou.

Taís Araújo também foi fotografada ao lado do marido Lázaro Ramos. Além da dupla, outros famosos como Blogueirinha, Mariana Xavier e Rodrigo Melim curtiram o último dia do festival.

Taís Araújo e Lázaro Ramos no último dia de The Town Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Mariana Xavier chega para o último dia de The Town Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Blogueirinha chega no último dia de The Town Imagem: Eduardo Martins / Brazil News