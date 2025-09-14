Topo

Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

Orlando Morais fez uma cirurgia no maxilar para tratar da apneia
Orlando Morais fez uma cirurgia no maxilar para tratar da apneia Imagem: Reprodução/Redes Sociais
14/09/2025 15h32

O cantor Orlando Morais fez uma cirurgia difícil na boca e maxilar para tratar apneia do sono, um distúrbio grave que causa a respiração parar e recomeçar diversas vezes na noite, impedindo o sono.

Acabei de fazer a cirurgia na boca e no maxilar. Passei 60 e tantos anos sem dormir direito por causa da apneia. […] É uma cirurgia difícil, de difícil recuperação, mas, vale a pena. Orlando Morais

O que aconteceu

De máscara pós-cirúrgica, Morais foi às redes atualizar seu público do seu estado de saúde. "Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se, você também".

A apneia pode afetar a saúde e o bem-estar de diversas maneiras. Causada mais comumente por relaxamento dos músculos da garganta, que bloqueiam as vias aéreas, a apneia pode causar sonolência, ronco alto, dores de cabeça e problemas de concentração.

