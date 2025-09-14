Orlando Morais passa por 'cirurgia difícil' para tratar apneia do sono

O cantor Orlando Morais fez uma cirurgia difícil na boca e maxilar para tratar apneia do sono, um distúrbio grave que causa a respiração parar e recomeçar diversas vezes na noite, impedindo o sono.

Acabei de fazer a cirurgia na boca e no maxilar. Passei 60 e tantos anos sem dormir direito por causa da apneia. […] É uma cirurgia difícil, de difícil recuperação, mas, vale a pena. Orlando Morais

O que aconteceu

De máscara pós-cirúrgica, Morais foi às redes atualizar seu público do seu estado de saúde. "Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se, você também".

A apneia pode afetar a saúde e o bem-estar de diversas maneiras. Causada mais comumente por relaxamento dos músculos da garganta, que bloqueiam as vias aéreas, a apneia pode causar sonolência, ronco alto, dores de cabeça e problemas de concentração.