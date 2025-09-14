'Heleninha me desafia': Paolla Oliveira comenta sobre 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira comentou sobre a personagem Heleninha em "Vale Tudo", Globo, durante sua passagem no último dia do The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

A atriz falou da importância que a personagem trouxe para sua vida. "Eu fui atrás dessa personagem porque queria um desafio, e ela me trouxe isso em vários aspectos."

Eu saio com a sensação de missão cumprida e de ter crescido artisticamente. Também foi um legado importante, porque trouxe temas sérios que eu levei para as minhas redes. Paolla Oliveira

Paolla também comentou sobre a repercussão da novela nas ruas e também no festival. "Recebo depoimentos todos os dias, na rua e por mensagens, e isso mostra que o trabalho alcançou muito mais do que eu imaginava."

Acho que sinônimo de sucesso é todo mundo falando da novela. A galera aqui gritando o nome dos personagens foi muito legal. É gostoso quando as pessoas gostam, quando se envolvem e quando gera debate. Acho que entretenimento também tem essa função de levantar discussões Paolla Oliveira

Taís Araújo e Paolla Oliveira curtem The Town juntas Imagem: Reprodução/Instagram

Mais cedo, intérpretes das rivais Raquel e Heleninha, Taís Araújo e Paolla Oliveira curtiram juntas o show de João Gomes. Paolla Oliveira registrou o momento nos Stories de seu Instagram.

No vídeo, as duas se abraçam ao se encontrarem. "Achei minha dupla", escreveu Paolla.