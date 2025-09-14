Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

A mulher do ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, afirmou que um acidente durante as gravações do filme Duro de Matar (1988) pode ter colaborado com um dos problemas de saúde do ator: a perda auditiva.

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos.

"Quando Bruce estava gravando o primeiro Duro de Matar, ele atirou várias vezes com uma arma debaixo de uma mesa, e eles não fizeram com que ele usasse nenhum tipo de proteção auricular", disse a esposa do ator.

"Isso tirou grande parte da sua audição. E com o tempo, para todos nós, à medida que envelhecemos, nossa audição começa a diminuir um pouco", relatou.

O agravamento do quadro de demência frontotemporal tem contribuído para que Willis, de 70 anos, perca suas capacidades de comunicação.

Emma Willis já revelou, porém, que o antigo astro de Hollywood ainda desfruta de boa saúde física. "Bruce está com uma saúde ótima, no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora", disse a esposa em entrevista à ABC News em agosto.

Emma lançará um livro em que relatará sua experiência como cuidadora do ator. No Brasil, a obra chegará às livrarias com o título O Rumo Inesperado, e será lançado pela editora BestSeller em outubro.